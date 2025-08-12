ชี้ จีนเสียขุนพลในสนามกิจการต่างประเทศอีกหนึ่ง หากข่าว “หลิว เจี้ยนเชา ถูกจับไปสอบสวน” ได้รับการยืนยัน

รายงานข่าวของกลุ่มสื่อโลกค่ายตะวันตก และค่ายเอเชียหลายสำนัก เผยว่า ผู้นำนักการทูตรุ่นอาวุโสจีน หลิว เจี้ยนเชา ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนในต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา โดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์นี้
ในรายงานข่าวระบุว่า หลิว เจี้ยนเชา ถูกจับกุมหลังจากกลับจากเดินทางไปปฏิบัติภารกิจการทูตในต่างประเทศ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ และแอลจีเรีย ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา บางแหล่งข่าวเผยว่าในต้นเดือน ส.ค. มีเจ้าหน้าที่ของทางการได้ไปค้นบ้านของหลิวด้วย
หลิว เจี้ยนเชา วัย 61 ปี ถือเป็นนักการทูตอาวุโสที่โดดเด่น เขาเป็นหน้าเป็นตาที่สำคัญของจีน ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 2000 ในฐานะโฆษกกระทรวงต่างประเทศ และตำแหน่งทางการล่าสุดคือ รัฐมนตรีทบวงวิเทศสัมพันธ์ของคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยมีบทบาทในการติดต่อประสานงานกับกลุ่มพรรคการเมือง องค์กรที่เคลื่อนไหวแนวคิดประชาสังคมทั่วโลก ซึ่งเป็นภารกิจควบคู่ไปกับกระทรวงต่างประเทศ ตั้งแต่เข้ามารับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ของพรรคฯเมื่อปี 2022 หลิวได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจกว่า 20 ประเทศ และพบปะเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศกว่า 160 ประเทศ
ต่อมา หลิวตกเป็นเป้าติดตามของวงการฯว่าเขาจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในอนาคตอันใกล้
การปลดหลิวจะสร้างสุญญกาศขึ้นอีกหย่อมในภาคการนำโยบายต่างประเทศของจีน ขณะที่ผู้นำสีจิ้นผิง กำลังวางบทบาทจีนให้เป็นคู่หุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือของโลกมากกว่าสหรัฐฯภายใต้การนำของโดนัลด์ ทรัมป์
ขณะนี้ หวัง อี้ กำลังเข้าสู่วัย 72 ปี ในเดือนต.ค.นี้ หวังปลดเกษียณอย่างเป็นทางการมาครั้งหนึ่งแล้ว และต้องกลับมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศและเป็นหัวหอกในกิจการต่างประเทศของพรรคฯ
หวัง กลับมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศ หลังจากที่ นาย ฉิน กัง ถูกปลดโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลเมื่อปี 2003 ดังนั้น ในตอนนี้กลายเป็นว่าหวังต้องรับผิดชอบงานที่เคยจัดสรรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสสองท่านระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดสมัยที่สองของสีจิ้นผิง โดยหวังต้องทำงานทั้งงานวางแผนและการทูตแนวหน้า
“ตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นวี่แววชัดเจนของผู้ที่จะมาแทนที่หวัง และอาจกลายเป็นประเด็นปัญหาด้านความมั่นใจในภายภาคหน้า หากข่าวปลดหลิวเจี้ยนเชาได้รับการยืนยัน ก็จะทำให้กลุ่มผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศระดับท็อปของจีน แหว่งวิ่นมากขึ้นไปอีก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dylan Loh แห่งมหาวืทยาลันนันยาง เทคโนโลยี (Nanyang Technological University) ในสิงคโปร์ กล่าว