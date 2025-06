“เพราะทรัมป์ขอมา” สี จิ้นผิง และทรัมป์ โทรคุยกันแล้ว!

กลุ่มสื่ออ้างแหล่งข่าวหน่วยงานในกระทรวงต่างประเทศจีน และสถานทูตจีนประจำสหรัฐฯ เผยว่าการโทรคุยระหว่างผู้นำสองชาติครั้งนี้มาจากการริเริ่มของประธานาธิบดี ทรัมป์ก่อนหน้าที่ผู้นำทั้งสองโทรคุยกัน ทรัมป์ โอดว่า “การติดต่อกับสี เป็นเรื่องยากเย็นมากๆ”“ผมอยากคุยกับสีตลอดมา แต่เขาใจแข็งมาก...ยากโครตๆที่จะติดต่อกับเขาได้!!!!” ข้อความที่ทารัมป์โพสต์ในบัญชีโซเชียลมีเดียของเขา เมื่อวันพุธ(4 มิ.ย.)(“I like President XI of China, always have, and always will, but he is VERY TOUGH, AND EXTREMELY HARD TO MAKE A DEAL WITH!!!”)ทั้งนี้ ทรัมป์โทรคุยกับสีจิ้นผิงครั้งที่แล้ว คือ ในวันที่ 17 ม.ค. ซึ่งเป็นจังหวะก่อนหน้าไม่กี่วันที่เขาจะขึ้นตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองอย่างเป็นทางการสำหรับการพูดคุยของทรัมป์ และ สีจิ้นผิงครั้งนี้เป็นที่จับตาและความหวังของชาวโลกอย่างมาก สืบเนื่องจากสงครามการค้าที่ทำการค้าโลกอลเวงไปหมด โดยเฉพาะการโรมรันสงครามภาษีระหว่างสหรัฐฯและจีนที่เดือดสุดติ่งในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากทรัมป์ประกาศขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็นระลอกๆจากเดือน ก.พ. จนภาษีสินค้านำเข้าจากจีนสูงถึง 145 เปอร์เซ็นต์ด้านจีนโต้ตอบโดยประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ จนอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯมายังจีน ทะยานขึ้นไปถึง 125 เปอร์เซนต์สหรัฐฯและจีน ได้เปิดการประชุมเศรษฐกิจและการค้าที่นครเจนีวา เมื่อวันที่ 12 พ.ค. โดยผู้นำทีมการเจรจาฝ่ายสหรัฐฯได้แก่ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการคลัง และเจมิสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้า สำหรับผู้นำทีมการเจรจาฝ่ายจีน คือ รองนายกรัฐมนตรี เหอ ลี่เฟิงทั้งสองบรรลุข้อตกลงพักรบสงครามการค้า เป็นเวลา 90 วันตามข้อตกลงชั่วคราวนี้ระบุว่า ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม สหรัฐฯ จะลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนลงชั่วคราวจาก 145% เหลือ 30% ในขณะที่จีนจะลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ลงจาก 125% เหลือ 10%