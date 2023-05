(ชมภาพ/คลิป) “เมืองปลอดภาษีใหม่” ในไหหลําสร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักช็อป

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา มีการใช้นโยบายใหม่สำหรับการซื้อสินค้าปลอดภาษีในมณฑลไห่หนัน หรือไหหลํา โดยตอนเดินทางออกจากเกาะ นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องแสดงสินค้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในสองกรณี



กรณีแรก คือสินค้าปลอดภาษีที่มีราคา 50,000 หยวน หรือ 250,000 บาทขึ้นไป สามารถซื้อแบบโดยผู้ซื้อสินค้าจะต้องจ่ายเงินมัดจำไว้ล่วงหน้า เมื่อรับสินค้าแล้ว เจ้าหน้าที่จะคืนเงินมัดจำจำนวนเท่ากับค่าภาษีนำเข้าของสินค้านั้นให้กับผู้ซื้อ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ใช้สินค้านั้นบนเกาะไหหลำกรณีที่สอง คือสินค้าปลอดภาษีที่มีราคาน้อยกว่า 20,000 หยวน หรือน้อยกว่า 10,000 บาท สามารถซื้อแบบ “buy now and pick-up” โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อและรับสินค้าได้ทันทีสินค้า 15 หมวด ที่อยู่ในรายการเช่น เครื่องสําอาง น้ำหอม กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง นมผงสูตรสําหรับทารก ยกเว้นสินค้า นาฬิกา เครื่องประดับ ไวน์ และสุรา ไม่รวมอยู่ในกรณีนี้ในเดือนแรก หลังจากนโยบายฯ นี้มีผลบังคับใช้ มีการซื้อสินค้าปลอดภาษีแบบ “buy now and pick-up” สูงถึง 348 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,700 ล้านบาท และแบบ "guaranteed pick-up" เกือบ 6 ล้านหยวน หรือกว่า 30 ล้านบาทหวงจิ้งจิ้ง นักท่องเที่ยวจากมณฑลเสฉวนบอกว่า นโยบายนี้ทำให้สามารถรับสินค้าขนาดเล็กได้ทันทีและสินค้าขนาดใหญ่จะถูกส่งตรงถึงบ้านฟรี ช่วยสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าประทับใจ