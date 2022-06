ชาวเน็ตแห่ชื่นชม! “ชายหัวใจทองคำ” ทำงาน 19 ชั่วโมง หาทุนช่วยเด็กยากไร้กว่า 7 ชีวิต

กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจและทำเอาใครหลายๆคนต่างชื่นชมและนับถือหัวใจของ “หยางจุน” ชายวัย 35 ปี จากฟู่หยาง มณฑลอันฮุย ที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างหนักวันละ 19 ชั่วโมงเพื่อครอบครัวและเด็กยากไร้อีก 7 ชีวิตที่เขาอุปการะ





หยางจุนกล่าว โดยเขาทำงานเป็นช่างด้านการตกแต่งในช่วงกลางวันและเป็นคนขับรถรับจ้างในช่วงกลางคืน ซึ่งการทำทั้ง 2 งาน ทำให้เขามีเวลานอนแทบจะไม่ถึง 5 ชั่วโมง จนดูมีอายุเกินวัย แต่เขาก็อดทนและมุ่งมั่นเป็นอย่างมากหยางจุนเริ่มอุปการะเด็กคนแรกในปี 2014 ก่อนที่เขาจะตัดสินใจอุปการะเด็กเพิ่มจากอีก 2 ครอบครัวภายในปีเดียวกันนั้น โดยเด็กที่เขาอุปการะล้วนมีชีวิตที่ยากลำบาก บางคนพ่อแม่เสียชีวิต บางคนเป็นอัมพาต เขาจึงอยากที่จะช่วยเหลือหยางจุนดูแลเด็กๆทั้ง 7 คน ราวกับเป็นลูกของเขาเอง โดยเขาจะไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กๆเดือนละครั้ง เพื่อมอบของใช้ที่จำเป็น เช่น ข้าว แป้งและน้ำมัน นอกจากนี้หยางจุนยังสามารถจดจำวันเกิดของเด็กที่เขาอุปการะได้ทุกคน โดยเขาจะส่งคำอวยพรและของขวัญให้เด็กๆอยู่เสมอ รวมทั้งยังมอบกระเป๋านักเรียนและเสื้อผ้าชุดใหม่ในทุกๆปีการศึกษาหยางจุนกล่าวความจริงแล้วหยางจุนเป็นคนมีความฝัน เขาอยากที่จะเข้าร่วมกองทัพ สวมเครื่องแบบทหาร ทว่าความฝันของเขากลับพังทลาย เนื่องจากโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเด็ก แต่หลังจากที่เขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหน่วยกู้ภัยบลูสกายแห่งฟู่หนาน (阜南蓝天救援队) เขาก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งการสนับสนุนและสานฝันให้เด็กๆเหล่านี้ ทำให้หยางจุนรู้สึกว่า ความฝันของเขาได้รับการเติมเต็มจวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 8 ปีแล้ว ที่หยางจุนต้องทำงานอย่างหนักไปพร้อมๆกับการดูแลและเฝ้ามองเด็กๆที่เขาอุปการะค่อยๆเติบโต แต่เขากลับมองว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหยางจุนกล่าวพร้อมเสริมว่านอกจากนี้ หยางจุนยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวของเขาซึ่งประกอบไปด้วยภรรยาและลูกๆอีก 2 คน โดยภรรยาของเขาสนับสนุนและภูมิใจในสิ่งที่เขาทำ แม้บางครั้งเธอจะบ่นกับเขาว่าเช่น “สังคมอบอุ่นได้เพราะมีคนแบบนี้อยู่” “พี่ชายคนนี้สุดยอดไปเลย” “เขาเป็นคนใจดีจริงๆ อุปการะเด็ก 7 คน แค่ได้ยินก็รู้สึกซาบซึ้งจนน้ำตาจะไหลแล้ว” “ทำงานสองงานไปพร้อมกับการดูแลครอบครัวไปด้วยนี่ไม่ง่ายเลยนะ” และ “เต็มไปด้วยพลังบวก แต่อย่าลืมใส่ใจลูกๆของคุณด้วยหล่ะ”ที่มา: Father-of-2 labours as a decorator by day and a chauffeur by night to make 7 deprived kids’ lives better (SCMP)