ต้องดูแล้ว! ซีรีส์จีน ‘Lady of Law’ เมื่อทนายหญิงว่าความ จะปังแค่ไหน

ซีรีส์จีนเรื่อง‘Lady of Law’ เป็นซีรีส์แนวกฎหมาย มีทั้งหมด 40 ตอน เริ่มออกอากาศทาง CCTV (สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน) และ WeTV (แอปพลิเคชั่นดูซีรีส์ชื่อดังของจีน) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตตั้งแต่ลงจอ ด้วยเรตติ้งผู้ชมสูงถึง 0.9% ในสองตอนแรก และตอนนี้ก็ได้รับเรตติ้ง 8.2 จากเต็ม 10 ทำให้ผู้หญิงกับกฎหมายกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียของจีน

ในซีรีส์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราวคดีต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้น เป็นเรื่องราวของหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกไล่ออกจากงานหลังจากบอกนายจ้างว่าเธอตั้งครรภ์ และเธอก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากสำนักงานทนายความที่สี่ว์เจี๋ยและเฉินหร่านทำงานอยู่ เพื่อฟ้องร้องบริษัทและต่อต้านพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายแรงงาน และนอกจากนี้ ซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังสะท้อนปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อบอกกับผู้ชมว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมใดๆต้องได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย

“ในเทพนิยาย มีฟักทองและฮีโร่ที่ปกป้องเจ้าหญิง แต่ในความเป็นจริง เราสามารถพึ่งพากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของเรา”





เปิดเรื่องด้วยวิชาชีพนักกฎหมาย เรื่องราวของสี่ว์เจี๋ย (许婕) ทนายหญิงคนสวย รวย เก่ง รับบทโดย เจียงซูอิ่ง (江疏影) ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานในสำนักงานทนายความแห่งใหม่ ซึ่งเธอได้ร่วมงานกับ เฉินหร่าน (陈染) ทนายหญิงคนเก่งสู้ชีวิต รับบทโดย หลิวหมิ่นเทา (刘敏涛) สี่ว์เจี๋ยกับเฉินหร่าน มีมุมมองที่ต่างกันเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของทนายความในตอนเริ่มต้น ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งกันในการทำงาน แต่แล้วพวกเธอก็ยอมรับความคิดของกันและกันได้ จนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันและเข้าใจกัน เธอทั้งสองใช้ความเชี่ยวชาญอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทำคดีให้ลูกความ และด้วยความสวยของสี่ว์เจี๋ย ก็ทำให้ ซ่งซิว (宋修) ทนายความผู้น้อยประสบการณ์ตกหลุมรักเธอนักวิจารณ์ภาพยนตร์ในเมืองปักกิ่งกล่าวว่า ภาพยนตร์และซีรีส์ที่มีธีมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายนั้นช่วยให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในระดับหนึ่งประโยคนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของกฎหมายในชีวิตจริงของเราได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ในบัญชีเวยปั๋ว (Weibo โซเชียลชื่อดังของจีน) ของศาลประชาชนสูงสุดของจีนได้โพสต์โปรโมทซีรีส์เรื่องLady of Law นี้ด้วย โดยระบุชื่อคดี 19 คดีในซีรีส์ เพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นถึงบทบาทของกฎหมายในการรักษาความยุติธรรมที่มา : New TV drama focusing on female lawyers promotes useof law to protect rights