แฟนมาร์เวลว่าอย่างไร? เมื่อนักวิจารณ์ไทยบอก "Doctor Strange 2" เหมือนรถไฟเหาะที่แทบไม่ได้นำไปสู่อะไรเลย

โดยเจ้าตัวได้ระบุว่ายิ่งตนเองได้ดูหนังของมาร์เวลเยอะๆ ขึ้น ก็ยิ่งเข้าใจประโยคที่ผู้กำกับดังของโลก "มาร์ติน สกอร์เซซี" เคยออกมาวิจารณ์ภาพยนตร์จากค่ายมาร์เวลทำนองว่า “Marvel Movies Aren’t Cinema" (หนังมาร์เวลไม่ใช่ ‘cinema’) มากขึ้นเท่านั้นก่อนเจ้าตัวจะอธิบายถึง คำว่า cinema ตามที่ผู้กำกับดังนั้นระบุว่าไม่ใช่หมายถึงงานภาพยนตร์อย่างเดียวแต่หมายถึงงานศิลปะซึ่งพื้นฐานจะประกอบไปด้วย เรื่องของ form หรือ how หรืออีกนัยหนึ่ง รูปแบบการนำเสนอ ชั้นเชิง และกลวิธี และสิ่งที่เรียกว่า content หรือ what ซึ่งเป็นเพียงวัตถุดิบที่ต้องผ่านการปรุงแต่งและขัดเกลา เพื่อให้การเล่าเรื่อง สื่ออารมณ์และความคิดได้ผลอย่างที่คนทำหนังต้องการจะสื่อสารทั้งนี้โดยสรุปจากบทความ ทางด้านของนักวิจารณ์ระบุว่าสำหรับงานของมาร์เวลนั้นในช่วงหลังๆ ค่อนข้างจะวนเวียนซ้ำซากและดูเหมือนว่าคุณค่าของงานจะเหลือเพียงการที่จะเล่าเรื่องอย่างไรให้สนุกเท่านั้น ซึ่งถ้าจะเปรียบก็คงเหมือนกับเหมือนเครื่องเล่นในสวนสนุกที่คนเข้าไปเล่นรอบที่นับไม่ถ้วนแล้วนั่นเองเช่นเดียวกับ Doctor Strange: Multiverse of Madness ซึ่งแม้ผู้วิจารณ์จะระบุว่าเป็นหนังที่ดูสนุกใช้ได้ ด้วยจังหวะจะโคน การสอดแทรกอารมณ์ขันและลูกล่อลูกชน เสน่ห์ของนักแสดง อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่ามัลติเวิร์ส หรือจักรวาลที่คู่ขนานและทับซ้อน ก็เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น ทว่าเมื่อสางปมและโครงเรื่องที่ซับซ้อนออก หนังเรื่องนี้ก็ไม่ต่างจากเครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังกาในสวนสนุกที่แทบไม่ได้นำไปสู่อะไรเลย นอกจากฉากโลดโผนโจนทะยาน และเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับจักรวาลของหนังและซีรีส์ของมาร์เวลเรื่องอื่นๆ เท่านั้นแน่นอนว่ากับบทวิจารณ์ดังกล่าวก็ได้มีคนเข้ามาร่วมกันแสดงความเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกันอย่างมากมาย...