เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จับมือ CJ 4DPLEX เปิดนวัตกรรมการดูหนังสุดล้ำครั้งแรกในไทย กับ “โรงภาพยนตร์ ScreenX PLF” พร้อมส่งมอบความสุขมิถุนายนนี้

ยังเดินหน้าพัฒนาและผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือประกาศความร่วมมือเปิดนวัตกรรมการดูหนังสุดล้ำครั้งแรกในประเทศไทยกับในงานการประชุม CinemaCon 2022 ที่ ลาสเวกัส เพื่อส่งมอบความสุขสุดพิเศษให้ผู้ชมคนไทยได้สัมผัสประสบการณ์การดูหนังแบบตื่นเต้นเร้าใจเต็มอรรถรสด้วยมุมมองภาพ 270 องศา บนหน้าจอที่กว้างถึง 20 เมตร เป็นหน้าจอ ScreenX ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสาขาที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ พร้อมคอนเทนต์หนังน่าสนใจหลากหลายเรื่องที่จะเข้าฉายให้ได้ชมกันประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ CJ 4DPLEX ผู้ผลิตฟิล์มภาพยนตร์และเทคโนโลยี โรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลก โดยนำเอานวัตกรรมสุดล้ำในการจัดฉายภาพยนตร์มายังประเทศไทย เพื่อส่งมอบความสุขให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์การดูหนังแบบตื่นเต้นเร้าใจเต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้น หลากหลายสมจริงเสมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ของภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ล่าสุดได้ร่วมกันเปิด “โรงภาพยนตร์ ScreenX PLF” แห่งใหม่ ในรูปแบบ Premium Large Format ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เป็นสาขาที่ 2 ในเดือนมิถุนายนนี้ หลังจากได้เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ ScreenX สาขาแรกไปแล้วที่ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต เมื่อปี 2558โรงภาพยนตร์ ScreenX PLF คือ รูปแบบโรงภาพยนตร์แบบแรกของโลกที่ใช้ระบบการฉาย 3 ทิศทางด้วยเครื่องฉายหลายตัว (Multi-Projection System) เพื่อให้มุมมองภาพ 270 องศา หน้าจอกว้างถึง 20 เมตร ด้วยการฉายภาพที่หน้าจอด้านหน้า และฉายลงบนจอเต็มกำแพงด้านข้างซ้ายและขวา เพื่อดึงผู้ชมให้ดื่มด่ำไปกับฉากเสมือนจริงด้วยคุณภาพความละเอียดระดับโรงภาพยนตร์ ทำให้ผู้ชมเห็นภาพที่ใหญ่และกว้างขึ้นสมจริง พร้อมความใหญ่ของโรงภาพยนตร์ที่สามารถรองรับผู้ชมได้มากถึง 336 ที่นั่ง ซึ่งจะสร้างประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่แตกต่างและเหนือกว่าการชมภาพยนตร์จากระบบอื่น ๆ ทั่วไปเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และ ซีเจ โฟร์ดีเพล็กซ์ เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2554 โดยทั้ง 2 บริษัทร่วมกันเปิดตัว “โรงภาพยนตร์ 4DX” ที่ให้ประสบการณ์เอฟเฟคที่ตื่นเต้นเร้าใจระหว่างการชมภาพยนตร์มาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ปัจจุบันมีโรงภาพยนตร์ 4DX ที่เปิดให้บริการรวม 10 แห่ง ดังนี้ ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ไอคอน ซีเนคอนิค, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, โคราช ซีนีเพล็กซ์ และ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ด้านซีอีโอ ของ ซีเจ โฟร์ดีเพล็กซ์ กล่าวว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดตั้งแต่เรานำระบบ 4DX เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อกว่าสิบปีก่อน และตอนนี้เรากำลังสานต่อความร่วมมือความสำเร็จดังกล่าวด้วยการขยายประสบการณ์ ScreenX อย่างต่อเนื่องร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ด้วยการเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ ScreenX PLF แห่งที่ 2 ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นหน้าจอ ScreenX ที่นี่จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ บริษัท ซีเจ โฟร์ดีเพล็กซ์ ประเทศเกาหลี กล่าวว่า เรารู้สึกตื่นเต้นแทนผู้ชมในประเทศไทยที่จะได้สัมผัสกับโรงภาพยนตร์ ScreenX PLF ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ พร้อมกับความน่าตื่นตาตื่นใจที่จะได้ชมภาพยนตร์ที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องที่จะเข้าฉายให้ได้ชมกัน อาทิ Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Jurassic World : Dominion, Thor : Love and Thunder, Black Adam, Black Panther : Wakanda Forever, Avatar 2