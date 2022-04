เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ ร้านเลโก้ที่ได้รับการรับรองแห่งที่ 3 ในเมืองไทย ที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า พร้อมจุดแลนด์มาร์กกำแพงโมเสกเลโก้ที่ใหญ่ที่สุดในไทย แฟนเลโก้ตัวจริงห้ามพลาด

ด้วยทำเลศักยภาพที่พร้อมรองรับไลฟ์สไตล์กลุ่มครอบครัว และแฟนพันธุ์แท้นักสะสมเลโก้ในเมืองไทย หลังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจาก 2 สาขาในไทยที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าภายใต้พันธกิจของแบรนด์เลโก้ คือเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนานักสร้างแห่งอนาคตผ่านการเล่นที่สร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ พร้อมกับพัฒนาการด้านจินตนาการ แบรนด์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กและผู้ใหญ่ทุกวัย มากว่า 60 ปี โดย LEGO Certified store แห่งที่สามในไทยนี้ตกแต่งอย่างสวยงามตามสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของ เลโก้ พร้อมด้วยจุดไฮไลต์สำคัญที่เป็นแลนด์มาร์กห้ามพลาด กับกำแพงโมเสกเลโก้รูปยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากผลงานการประกอบของ นิโคลัส ฟู นักต่อเลโก้มืออาชีพชาวสิงคโปร์จำกัด กล่าวว่า จากความสำเร็จ และการตอบรับของลูกค้าอย่างดีของสองสาขาแรก การเปิดตัวร้านเลโก้ที่ได้รับการรับรองแห่งที่สามนี้ถือเป็นการแสดงศักยภาพของเลโก้ในประเทศไทย และความสำเร็จของเลโก้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปิดร้านเลโก้ที่ได้รับการรับรองแห่งที่สามนี้ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของกลุ่มสินค้าเลโก้ในประเทศไทย เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้แบรนด์มีความเข้มแข็งขึ้น ทุกมุมของร้านเลโก้ถูกออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นโดยเลโก้ กรุ๊ปสำหรับกลยุทธ์การตลาดที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในช่วงปีแรกคาดหวังจำนวนลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมร้านกว่า 400,000 คนในปีแรก กลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยในพื้นที่ฝั่งพระนคร เนื่องด้วยกลยุทธ์ในด้านการทำราคาของสินค้าชุด exclusive ที่ราคาไม่ต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นสาวกเลโก้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหิ้วสินค้าเข้าประเทศอีกต่อไป และวางจำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกับสหรัฐอเมริกา และยุโรปเรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ และประสบการณ์พิเศษให้แก่สาวกเลโก้ชาวไทย ทั้งแฟนปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าใหม่ในประเทศไทย สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของ LEGO Certified store คือเด็กและครอบครัว รวมถึงผู้ใหญ่ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ LEGO ใน LEGO Certified store จะมี Exclusive Pick-A-Brick ซึ่งจะมีชิ้นส่วนบริกให้นักต่อเลโก้สามารถสร้างชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ ต่อเติมจินตนาการไม่รู้จบ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย แม้จะค่อนข้างเติบโตช้า แต่ด้วยกลุ่มเป้าหมายของ LEGO เป็นคนยุคใหม่ที่มีการศึกษาค่อนข้างสูง และเล็งเห็นความสำคัญในการลงทุนในด้านพัฒนาการของลูกและในมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนานักสร้างตัวน้อย (Builder of tomorrow) ผ่านการเล่นโดยใช้จินตนาการอย่างอิสรเสรีร้านจะจำหน่ายสินค้าเลโก้หลากหลายและที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงประสบการณ์การต่อเลโก้ให้กับลูกค้าเลโก้ในประเทศไทย ร้านเลโก้นำเสนอสินค้ามากมายเพื่อบริการให้แก่ลูกค้าเลโก้อย่างทั่วถึง เช่น LEGO DUPLO®, LEGO City, LEGO Friends, LEGO Dots, LEGO Speed Champions, LEGO Creator, LEGO Ninjago, LEGO Technic, LEGO Architecture, รวมถึง licensed series อื่นๆ เช่น LEGO Star Wars, LEGO Super Heroes, LEGO Disney Princess, LEGO Super Mario, Harry Potter, Jurassic World เป็นต้นสินค้าพิเศษในร้านประกอบด้วยชิ้นส่วนตัวต่อเลโก้ และส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งนักชอปสามารถหยิบและเลือกชิ้นเลโก้ที่มีรูปทรงและสีสันต่างกัน จากนั้นแพกเข้าตามความต้องการในกระป๋องใสเพื่อนำไปชำระเงิน ด้วยรูปแบบการชอปนี้จะอำนวยให้นักชอปได้ออกแบบโมเดลเลโก้ในแบบที่ตัวเองจินตนาการได้ตามต้องการจากโมเดลเลโก้หลากหลายเซตที่จัดเรียงรายล้อมอยู่ในบริเวณร้าน แฟนๆ เลโก้สามารถเดินเยี่ยมชมเพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจในการสรรค์สร้างผลงานเสริมสร้างจินตนาการคือพื้นที่สร้างมินิฟิกเกอร์ในแบบของตัวเองด้วยจินตนาการไม่รู้จบ ทางร้านมีตัวต่อหัว หน้า ตัว ช่วงล่าง และเครื่องประดับต่างๆ หลากหลายสไตล์กำแพงโมเสกเลโก้ - มีขนาดกว้าง 4.2 สูง 1.95 เมตร นับเป็นกำแพงโมเสกเลโก้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบไปด้วยตัวต่อมากกว่า 103,680 ชิ้น ซึ่งใช้เวลาในการต่อกว่า 220 ชั่วโมง โดยร้านเลโก้แห่งที่สามมีกำแพงโมเสกเป็นรูปยักษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทย นักชอปสามารถชื่นชมผลงานได้อย่างใกล้ชิด ผลงานกำแพงโมเสกชิ้นยอดเยี่ยมนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดย นิโคลัส ฟู นักต่อเลโก้มืออาชีพชาวสิงคโปร์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการเปิดร้านเลโก้แห่งที่สามอย่างยิ่งใหญ่ ได้รับเกียรติจาก คุณขวัญชัย อัสนี / Vice President, FMCG and President, Head Country Management, Thailand & Laos บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, คุณชูเกียรติ โตกมลธรรม / General Manager, Food & Consumer Durables บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณทรงศิริ มะโนนันทิ Head of Specialty & Services Partner Management, คุณพิสมัย สีหวัลลภ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า คณะผู้บริหารจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และเหล่าครอบครัวดารา-เซเลบ เช่น คุณ-กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, ครอบครัวนานา ไรบีนา, ครอบครัวคุณบี ปิติภัทร สารสิน, ครอบครัวคุณเอมี่ รพีพร วงศ์ทองคำ, ครอบครัวคุณมิค บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, ครอบครัวคุณชาย ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ และ ครอบครัวคุณปลา อัจฉรา บุรารักษ์ ร่วมงาน- ลูกค้า 600 ท่านแรกที่ซื้อสินค้าเลโก้ จะได้รับ Build a mini 1 ชิ้น (จำนวนจำกัด 1 ชิ้นต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น)- ลูกค้า 500 ท่านแรกที่ชอปสินค้าเลโก้ตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป จะได้รับเซต ร้านเลโก้ ขนาดจิ๋วชุดพิเศษ มีจำนวนจำกัด 1 เชตต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น (LEGO 40145 หรือ 40305)- รางวัลสุดพิเศษ Limited Edition สำหรับลูกค้า Top spender 150 ท่าน ที่มียอดซื้อสูงสุดระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2565 รับฟรี LEGO Laptop Bag มีให้เลือก 4 สี (แต่ละสีมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีให้ลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น)- ลูกค้า 300 ท่านแรกที่ซื้อสินค้าใน Theme LEGO City, LEGO Friends, LEGO Ninjago, LEGO Duplo ครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับทันที LEGO Polybag 4 ชิ้น 4 แบบ มูลค่ารวม 1,400 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น)- Check in พร้อมถ่ายรูปกำแพงโมเสก ที่ LEGO Certified store ปิ่นเกล้า เปิดโพสต์ public พร้อม tag เฟซบุ๊ก BricksThailand เล่าความประทับใจที่มีต่อร้านเลโก้แห่งที่สาม ลูกค้า 200 ท่านแรกที่ทำถูกกติกา จะได้รับของขวัญพิเศษจากเลโก้ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)