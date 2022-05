‘จอห์น ลี’ อดีตมือปราบม็อบพิทักษ์ความมั่นคง ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงคนใหม่

ในการเลือกตั้งฯวันอาทิตย์ (8 พ.ค.) จอห์น ลี ได้คะแนนสนับสนุน 1,416 จากกลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 1,424 คนในคณะกรรมาธิการเลือกตั้งฮ่องกง คิดเป็น 99.4 เปอร์เซนต์ของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด ทุบลายสถิติการได้รับคะแนนสนับสนุนสูงสุดของผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดฮ่องกง และนับเป็นครั้งแรกที่อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขึ้นเป็นพ่อเมืองใหญ่ของเกาะฮ่องกงว่าที่ผู้นำสูงสุดฮ่องกง กล่าวคำปราศรัยรับชัยชนะ เขาจะรับใช้เมือง ประเทศชาติ โดยยึดถือกฎหมายเป็นหลักในการปกครองที่มีประสิทธิภาพ รับมือปัญหาท้าทายในอนาคตด้วยความเชื่อมั่น ปกป้องอธิปไตยประเทศชาติ ความมั่นคงชาติ และผลประโยชน์การพัฒนา“เราจะปกป้องฮ่องกงจากภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอก และประกันเสถียรภาพซึ่งมีความสำคัญสูงสุดตลอดไป” อดีตหัวหน้าสำนักความั่นคงฮ่องกง กล่าวนาย จอห์น ลี วัย 64 ปี ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี (Chief Secretary for Administration) เมื่อเดือนที่แล้วเพื่อลงสนามเลือกตั้งผู้นำสูงสุดแห่งฮ่องกง และเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ปักกิ่งสนับสนุน ระหว่างรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ลี ชูสโลแกน “Starting a new chapter for Hong Kong together” ซึ่งมีความหมายประมาณว่า “เริ่มเปิดบทตอนใหม่ให้กับฮ่องกงไปด้วยกัน”จอห์น ลี เข้าทำงานในหน่วยตำรวจฮ่องกงเมื่อปี 1997 ซึ่งตอนนั้นเขาอายุ 20 ปี โดยงานแรกที่รับผิดชอบคือปราปบรามกิจกรรมอาชญากรรม นายตำรวจพ่อลูกสองเป็นทั้งผู้อาศัยในฮ่องกงและผู้ถือสัญชาติอังกฤษ เขาได้ละทิ้งสัญชาติอังกฤษในชั่วเวลาไม่นานก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการสำนักงานความมั่นคง (Under Secretary for Security) ในปี 2012 ต่อมาปี 2017 ขยับขึ้นมาเป็นเลขาธิการสำนักงานความมั่นคงภายใต้การนำของนาง แคร์รี่ แลม และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในปี 2019 ซึ่งจุดชนวนความวุ่นวายทางการเมืองและสังคมครั้งเลวร้ายที่สุดของฮ่องกงในรอบหลายทศวรรษ โดยกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและมีการปะทะกับเจ้าหน้าตำรวจยืดเยื้อนับปีลี โดนกลุ่มผู้ประท้วงโจมตีอย่างหนักจากการที่เขาปกป้องการใช้กำลังของตำรวจในการสลายการชุมนุมประท้วงโดยอ้างว่าผู้ประท้วงบางกลุ่มใช้ความรุนแรงถึงขั้น “ลัทธิก่อการร้าย” หรือ “ลัทธิสุดโต่ง”นักการเมืองผู้ภักดีต่อปักกิ่งได้ผลักดันการรับรองกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่ทางการปักกิ่งจัดมาให้ฮ่องกง ซึ่งให้อำนาจลงโทษผู้ประท้วงถึงขึ้นจำคุกตลอดชีวิต สหรัฐฯจึงขึ้นชื่อ จอห์น ลี ในบัญชีดำคว่ำบาตรเมื่อปี 2020ลีได้รับการโปรโมทเป็นผู้นำหมายเลขสองของฮ่องกง คือ หัวหน้าคณะรัฐมนตรีในปี 2021 และลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสนามเลือกตั้งผู้นำสูงสุดฮ่องกงซึ่งคณะกรรมาธิการเลือกตั้งที่สมาชิกส่วนใหญ่โปรปักกิ่ เป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ฯเป็นที่รู้กันทั่วไป จอห์น ลี เป็นนักการเมืองโปรปักกิ่งสายเหยี่ยว ในการสำรวจความนิยมเมื่อไม่นานมานี้ เขาได้คะแนนนิยมเพียง 34.8 จาก 100