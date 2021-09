"ตี 'หนู' โดยไม่ทำ 'จานกระเบื้อง' แตก " 1949 ยุทธการปลดปล่อยเซี่ยงไฮ้ จากก๊กมินตั๋ง

ในขณะที่คนหนุ่มสาวจำนวนมาก เดินชม มนต์เสน่ห์ของอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เรียงรายยาวตลอดริมฝั่งซูโจวครีก โดยหนึ่งในจำนวนนั้นคือ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายอีสต์ไชน่า ซึ่งประกอบด้วยอาคารเก่าแก่ 27 หลัง และอดีตเคยเป็นมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันในปี 1879 (พ.ศ. 2422) สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศที่ได้รับการคุ้มครองในระดับชาติในแง่ของจำนวนอาคารประวัติศาสตร์ ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้ วิทยาเขตแห่งนี้เป็นสองรองเพียงเดอะบันด์ (Bund) แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า สิ่งเหล่านี้คงไม่มีเหลือมาถึงวันนี้ หากไม่ใช่เพราะการเสียสละของกองทัพปลดแอกประชาชน เมื่อกว่า 70 ปีที่แล้วย้อนไปในเดือนพฤษภาคม 1949 นายพลซู่ ยู่ว์ (粟裕 1907 – 1984) แห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนผู้ล่วงลับ ในขณะนั้นเป็นรองผู้บัญชาการกองทัพบกที่คุมกำลังในภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยเซี่ยงไฮ้จากการยึดของกองทัพก๊กมินตั๋งในบันทึกความทรงจำของเขา ซูกล่าวว่า "เป้าหมายหลักของกองทัพประชาชนคือการยึดเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยพลเรือนต้องได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุด และเลี่ยงก่อความเสียหายกับเมือง"“เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายเมือง เสียหายในวงกว้าง เราสั่งให้กองทัพลดการใช้ปืนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการสู้รบเข้าสู่ย่านใจกลางเมือง” ซูเขียนในบันทึกฯหน่วยทหารกองทัพปลดปล่อย ได้เปิดการโจมตีหลักที่อู่เรือซงโข่ว ท่าเรือในเขตชานเมืองทางเหนือที่ก๊กมินตั๋ง และตรึงกำลังปกป้องปากแม่น้ำแยงซี“มันเป็นสงครามที่หนักหน่วง และเราได้สูญเสียกองทหารครั้งใหญ่ แต่เราเป็นกองทัพของประชาชน และรักษาเมืองอยู่รอด ปกป้องชีวิตของผู้คนให้คงอยู่ มันคุ้มค่าที่จะแลกด้วยชีวิตของเรา” เขาเขียนการสู้รบที่ดุเดือดในเขตชานเมืองกินเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 24 พฤษภาคม และต่อด้วยการสู้รบในย่านใจกลางเมือง ที่ใช้เวลาเพียงสามวัน การต่อสู้เพื่อยึดคืนเซี่ยงไฮ้ จึงสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม“มีข่าวลือว่าก๊กมินตั๋งจะทำลายโรงไฟฟ้านี้ ขณะที่กองทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ ก็ได้ถอนกำลังจากโรงไฟฟ้าสำคัญนี้ไปหมดแล้ว” หวางเขียน โดยอ้างอิงจากบันทึกและเรื่องราวมากมายของชาวต่างชาติ รวมถึงจอห์น คาบอต ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐในเซี่ยงไฮ้เหตุการณ์ช่วงนั้น ก่อนที่กองทัพก๊กมินตั๋งได้ระเบิดอู่ต่อเรือเจียงหนัน ในวันที่ 22 พฤษภาคม จอห์น คาบอต กงสุงใหญ่ฯ ได้พยายามหลายครั้งเพื่อขอการรับรองจากนายพลถัง เอินปั่ว ผู้บัญชาการของกองทัพก๊กมินตั๋งในเซี่ยงไฮ้ว่า ก๊กมินตั๋งจะไม่ทำลายอำนาจสิ่งปลูกสร้างแม้ไม่มีคำยืนยันฯ แต่ด้านหนึ่งสิ่งที่ คาบอต ไม่รู้คือ ในเวลานั้น พรรคคอมมิวนิสต์ได้ส่งสมาชิกหน่วยงานลับฯ ทำงานใต้ดินในเซี่ยงไฮ้ ร่วมมือกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปกป้องโรงงาน ธนาคาร ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ รวมถึงโรงไฟฟ้าหยางซู่ผู่ แห่งนี้ด้วยสื่อ จินเกิน สมาชิกหน่วยงานลับใต้ดิน อดีตพนักงาน Shanghai Power Co กล่าวในสารคดีปี 2019 ที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้ ว่าทหารของก๊กมินตั๋ง ต้องการติดตั้งปืนกลบนหลังคาของโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม และสมาชิกใต้ดิน หลี่ จื่อเกิง ของกองทัพปลดปล่อยได้ไปเจรจากับทหารก๊กมินตั๋งอย่างไรก็ตาม อาคารสูงหลายแห่งริมปากน้ำแยงซี ซูโจวครีก รวมทั้งคฤหาสน์ โรงละครบรอดเวย์ อาคารไปรษณีย์กลาง และอาคารใหญ่ริมฝั่ง ต่างถูกทหารก๊กมินตั๋งยึดครองและใช้ฐานที่มั่น ตั้งป้อมค่ายโจมตีกองทัพปลดปล่อยประชาชนในเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 1949 เฉิน อี้ (陈毅; 1901–1972) ผู้บัญชาการกองกำลังรบในเซี่ยงไฮ้ของกองทัพปลดปล่อยฯ ได้นำกำลังตั้งค่ายพักแรมช่วงสั้น ๆ ที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังโรงแรมรุ่ยจิน ในวันเดียวกันนั้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ายึดครองเมืองอย่างเป็นทางการอาคารที่เฉิน นำกำลังทหารมาพักก่อนบุกยึดเซี่ยงไฮ้ ทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น "ที่ตั้งค่ายฯ หมายเลข 1 ของการปลดปล่อยเซี่ยงไฮ้ของกองทัพแดง"จู กล่าวว่า เหตุผลหลักประการหนึ่งในการเลือกนำกำลังมาพักที่วิทยาเขตนี้ คือทำเลที่สะดวก ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเดิมใน จงซาน พาร์ก และ ซูโจวครีก เรียกอีกอย่างว่าแม่น้ำอู่ซ่ง แม่น้ำที่ผ่านใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้"อีกเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะองค์กรลับใต้ดินในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเป็นหนึ่งในป้อมปราการของขบวนการนักศึกษาในช่วงสงครามเพื่ออิสรภาพ" จู กล่าวเฉา มั่นจื่อ ผู้นำหน่วยของกองทัพปลดปล่อยฯ ได้ร่างข้อบังคับสำหรับทหารที่เข้ามาในเซี่ยงไฮ้ หลายข้อ หนึ่งในนั้นรวมถึงการห้ามยิงโดยพลการ ห้ามเข้าไปในสถานที่ทรัพย์สินส่วนตัว ไม่รบกวนธุรกิจบันเทิง และการค้าที่เป็นธรรมบิล พาวเวลล์ ชาวอเมริกัน บรรณาธิการนิตยสาร China Weekly Review นิตยสารภาษาอังกฤษ และชาวต่างชาติมากกว่า 300 คน ในขณะนั้นติดค้างอยู่ภายในอาคารสูงริมฝั่งน้ำ ซูโจวครีก ซึ่งปัจจุบันคืออาคารประวัติศาสตร์ในหงโข่วและเซี่ยงไฮ้เหนือ สถาปัตยกรรมแลนด์มาร์คสไตล์อาร์ตเดโคที่ก่อสร้างในปี 1935อาคารนี้ได้กลายเป็นฐานสำคัญของกองทัพก๊กมินตั๋ง ที่กองทัพปลดปล่อยต้องบุกเข้ายึดให้ได้การสู้รบที่ซูโจวครีก กินเวลาเกือบสองวัน มีทหารบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก กองทัพปลดปล่อยบนฝั่งทางใต้เฝ้ารออย่างอดทนและเลือกที่จะล้อมแนวป้องกันไว้ แทนที่จะใช้ระเบิดกรุยทาง บุกเข้ายึดด้วยการนี้ จึงไม่มีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอาคารได้รับบาดเจ็บ พาวเวลล์ เขียนบทบรรณาธิการในเวลานั้นว่า "เรายินดีกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และหวังว่าการมาถึงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ - ยุคที่ประชาชนจีนสามารถเริ่มต้นใหม่""เราสามารถชื่นชมสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ของเมืองได้ในทุกวันนี้ ต้องขอบคุณการเสียสละของทหารกองทัพปลดปล่อยหลายพันคนที่พลีชีพในการสู้รบ พวกเขาได้บันทึกความทรงจำทางประวัติศาสตร์ของเมืองด้วยชีวิตของพวกเขา" หวาง กล่าวยุทธการปลดปล่อยเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Campaign) ครั้งนั้น ใช้เวลาสามสัปดาห์ (12 พฤษภาคม 1949 – 2 มิถุนายน 1949) ก๊กมินตั๋ง สูญเสียทหารทั้งที่เสียชีวิตและยอมจำนนราว 153,000 นาย (จากที่ตรึงกำลังในเซี่ยงไฮ้ 210,000 นาย) ขณะที่ฝั่งกองทัพปลดปล่อย เสียชีวิต 8,000 นาย บาดเจ็บ 24,122 นาย และสูญหาย 1,951 นายเมื่อกองทัพแดง ได้ปลดปล่อยทางตอนใต้ของเซี่ยงไฮ้สำเร็จ นักข่าวชาวอเมริกัน แฮร์ริสัน ฟอร์แมน ได้ออกเดินสำรวจไปตามถนนหนานจิง เห็นเหล่าทหารของกองทัพแดง พากันนอนงีบหลับอยู่ตามท้องถนน"เด็กหนุ่มพวกนี้คงเหนื่อยล้าจากการเดินทัพและต่อสู้ทั้งวันทั้งคืน เพลียจนแม้เสียงปืนลั่นก็ไม่รบกวนพวกเขาให้สะดุ้งตื่น พวกเขานอนหลับได้สนิทแล้ว" เขาเขียนไว้ในสมุดจดนักข่าวของเขาว่า "ตลอดบ่ายนี้ พวกเขานอนหลับสบายบนทางเท้า ถนนหนานจิง เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุดสำหรับกองทัพที่พิชิตได้"เฉิน อี้ ผู้บัญชาการกองกำลังรบในเซี่ยงไฮ้ของกองทัพปลดปล่อยฯ ซึ่งต่อมาได้เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของเซี่ยงไฮ้ เคยเปรียบเทียบการสู้รบในเมืองของกองทัพปลดปล่อยเพื่อขับไล่กองทัพก๊กมินตั๋ง ว่าเหมือน "การตีหนูในร้านอาหาร""ด้วยความช่วยเหลือของสมาชิกพรรคใต้ดิน การสนับสนุนจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเมือง กองทัพปลดปล่อยประชาชน จึงสามารถ "ตี 'หนู' โดยไม่ทำลาย 'จานกระเบื้อง'" เฉิน อี้ กล่าว 