(ชมภาพ) "ทูตจีน" โดนรุมสวด หลังภาพหลุดเดินเหยียบหลังชาวคิริบาส

กลุ่มสื่อต่างประเทศรายงาน (21 ส.ค.) เอกอัครราชทูตจีนประจำสาธารณรัฐคิริบาสถูกวิจารณ์อย่างหนัก หลังมีมีการเผยแพร่ภาพในทวิตเตอร์ขณะเขาเดินบนหลังชาวคิริบาสหลังลงเครื่องบิน

Striking picture from Kiribati showing new Chinese Ambassador Tang Songgen welcomed off a plane.

Children lying face down on the ground & ambassador is walking across them. Kiribati national anthem is "Teirake Kaini Kiribati" - “Stand up, Kiribati” pic.twitter.com/IyvAwG9Fg7— Michael Field (@MichaelFieldNZ) August 16, 2020