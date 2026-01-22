ฮิลตัน กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมแฟลกชิประดับลักชัวรีแห่งใหม่

Hilton (NYSE: HLT) ประกาศเปิดตัว ฮิลตัน กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Hilton Bangkok Suvarnabhumi Golf Resort & Spa) เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ flagship ของเครือฯ ในเมืองหลวงของประเทศไทย การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ ฮิลตัน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (Hilton Hotels & Resorts) แห่งที่ 4 ในกรุงเทพฯ ร่วมกับ มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ, ฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ อโศก และ ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ในฐานะแบรนด์ flagship ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการบริการ ฮิลตัน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ยังคงเดินหน้ากำหนดนิยามใหม่ของการเดินทาง ผ่านการต้อนรับด้วยความจริงใจและนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง โรงแรมฯแห่งนี้ตั้งอยู่ในบรรยากาศแบบ Urban Resort ที่มีเอกลักษณ์ เพียง 15 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ โรงแรมขนาด 223 ห้องแห่งนี้ตอบโจทย์นักเดินทางที่แวะพักเปลี่ยนเครื่อง นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวที่มองหาพื้นที่กว้างขวาง ความสะดวก ในการเชื่อมต่อ และกิจกรรมสันทนาการ ณ ประตูสู่กรุงเทพฯ โดยได้รับการรีแบรนด์เพื่อนำเสนอบริการระดับโลก ดีไซน์อันโดดเด่น และจิตวิญญาณแห่งการต้อนรับตามแบบฉบับของฮิลตัน สู่หนึ่งในย่านที่เติบโตเร็วที่สุดของเมือง
“กรุงเทพฯ ยังคงเป็นหนึ่งในตลาดอุตสาหกรรมบริการที่มีพลวัตมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกโดยได้รับแรงหนุนจากความต้อง การที่แข็งแกร่งทั้งจากนักท่องเที่ยวและกลุ่มองค์กร ในฐานะเมืองหน้าด่านสำคัญของภูมิภาค กรุงเทพฯ มีบทบาทหลัก ในกลยุทธ์การเติบโตของเรา การเปิดตัวฮิลตัน กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา สะท้อนถึงการ ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของนักเดินทางด้วยการเข้าถึงสนามบินที่สะดวกสบายความยืดหยุ่นในการเข้าพักและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับรีสอร์ทพร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำของฮิลตันในตลาดโรงแรมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค” อเล็กซานดรา เมอร์เรย์ รองประธานระดับภูมิภาคและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮิลตัน กล่าว
ด้วยทำเลใกล้เส้นทางคมนาคมสายหลัก โรงแรมช่วยให้ผู้เข้าพักเดินทางสู่ย่านตะวันออกของกรุงเทพฯ และ ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ได้อย่างสะดวก พร้อมใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์และช้อปปิ้งชั้นนำ อาทิ เมกาบางนา, สยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ เอาท์เล็ต อีกทั้งยังสามารถเข้าใช้บริการ ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ และ วินด์มิลล์ ฟุตบอล คลับ ได้โดยตรง
“การขยายแบรนด์ flagship ของเราในกรุงเทพฯ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดและความเชื่อมั่นที่นักเดินทางทั่วโลก มีต่อแบรนด์ฮิลตันมาอย่างยาวนาน” วินเซนต์ อ๋อง รองประธานแบรนด์ Full Service ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว “ในฐานะแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง Art of Hosting เราให้ความสำคัญกับผู้เข้าพักเป็นศูนย์กลางในทุกประสบการณ์ ผสานมาตรฐานสากลเข้ากับเสน่ห์ท้องถิ่น เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงและช่วงเวลาที่น่าจดจำ”
โรงแรมมอบประสบการณ์อาหารที่หลากหลายผ่านห้องอาหารและเลานจ์ที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ ที่ Tetto (เทตโต้) ห้องอาหารอิตาเลียนของโรงแรม เมนูอาหารได้รับแรงบันดาลใจจากสูตรต้นตำรับที่ตีความผ่านมุมมองที่ทันสมัย เน้นวัตถุ ดิบคุณภาพและความเรียบง่ายที่ใส่ใจในรายละเอียด คำว่า Tetto ในภาษาอิตาลีแปลว่า "หลังคา" สื่อถึงสถานที่สำหรับ การรับประทานอาหารร่วมกันและการพบปะสังสรรค์ที่ผ่อนคลาย นำเสนอรสชาติที่คุ้นเคยด้วยความใส่ใจในบรรยากาศที่ อบอุ่นและร่วมสมัย ขณะที่ Kitchencraft (คิทเช่น คราฟต์) ห้องอาหารที่เปิดให้บริการตลอดวันของรีสอร์ท นำเสนอแนวคิดแบบอินเทอร์แอคทีฟ ด้วยดีไซน์ครัวเปิดที่เชิญชวนให้แขกได้ชมเชฟขณะปรุงอาหารและมีส่วนร่วมในกระบวน การทำอาหาร โดยมีทีมเชฟคอยให้คำแนะนำ ผู้รับประทานอาหารสามารถเลือกปรับแต่งเมนูตามความชอบส่วนตัว ทำให้แต่ละมื้อเป็นประสบการณ์ที่ออกแบบได้เอง เต็มไปด้วยความสดใหม่ เทคนิค และทางเลือกที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมี Lobby Lounge ที่มอบบรรยากาศสบายๆ สำหรับการประชุมแบบไม่เป็นทางการหรือช่วงเวลาพักผ่อนระหว่างวัน ห้องอาหารต่าง ๆ ของรีสอร์ทสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮิลตันในการมอบประสบการณ์อาหารที่เข้าถึงง่าย รสชาติดีและ ผสมผสานความประณีตเข้ากับความสะดวกสบายอย่างลงตัว
ด้วยสถานที่จัดงานที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันและการวางแผนงานโดยผู้เชี่ยวชาญ ฮิลตัน กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับงานอีเวนต์ระดับ Iconic ไม่ว่าจะเป็นงานกาล่าสุดหรู งานฉลองความสำเร็จ หรือการประชุมทางธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้ทุกโอกาสเป็นที่น่าจดจำ โรงแรมมีพื้นที่ประชุมและจัดงานที่ยืดหยุ่นกว่า 1,200 ตารางเมตร รวมถึงห้องบอลรูม 2 ห้อง ขนาด 330 และ 260 ตารางเมตร รองรับทั้งงานประชุม สัมมนาองค์กร และงานสังคม สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนประกอบด้วย สปา สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และคิดส์คลับสำหรับกลุ่มครอบครัว
“ความร่วมมือกับฮิลตัน สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของเราในการพัฒนารีสอร์ทแห่งนี้ให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของ กรุงเทพฯ มาตรฐานระดับโลกและความแข็งแกร่งของแบรนด์ฮิลตัน ผนวกกับความเข้าใจลึกซึ้งในตลาดท้องถิ่นของเรา จะช่วยให้เราสร้างประสบการณ์รีสอร์ทที่ตอบโจทย์ทั้งชาวกรุงเทพฯ และนักเดินทางจากทั่วโลก" คุณณัฐพล จุฬางกูร ประธานบริหาร ซัมมิท วินด์มิลล์ กรุ๊ป กล่าว
โรงแรมจะมีการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเล็กน้อยต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี 2569 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ยังคงเปิดให้บริการ เต็มรูปแบบ พร้อมรักษามาตรฐานประสบการณ์ของผู้เข้าพักและการบริการอย่างต่อเนื่อง
ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ของ Hilton Honors โปรแกรมสมาชิกที่ได้รับรางวัลของฮิลตัน สมาชิกที่จองโดยตรงผ่านช่องทางของฮิลตันสามารถสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์ทันที รวมถึงทางเลือกการชำระเงิน ที่ยืดหยุ่นโดยใช้คะแนนร่วมกับเงิน ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก และบริการ WiFi มาตรฐานฟรี
เปิดรับการจองห้องพักแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก
hilton.com/bangkoksuvarnabhumigolfresortandspa