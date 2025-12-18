“จากพัทยาถึงภูเก็ต...เติมเต็มช่วงเวลาของครอบครัว ด้วยการพักผ่อนเหนือระดับในสไตล์อมารี”

ปลายปีนี้ หากคุณมองหาช่วงเวลาคุณภาพที่จะได้ใช้ร่วมกับครอบครัวและคนที่คุณรัก ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลที่เงียบสงบ สง่างาม และเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น “อมารี” (Amari) แบรนด์โรงแรมในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ขอเชิญคุณและครอบครัวออกเดินทางสู่ประสบการณ์การพักผ่อนที่ทั้งผ่อนคลาย เต็มไปด้วยความหมาย กับตอบโจทย์ทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างพัทยา เมืองชายทะเลอันสงบอย่างหัวหิน หรือมนต์เสน่ห์ของทะเลใต้อย่างภูเก็ต ทุกจุดหมายพร้อมต้อนรับคุณด้วยรอยยิ้มและความประทับใจที่ยากจะลืม
“อมารี” (Amari) แบรนด์โรงแรมที่ผสานความหรูหราร่วมสมัยเข้ากับความอบอุ่นละเมียดละไม ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านงานออกแบบที่ประณีตพิถีพิถัน รวมไปถึงการบริการอย่างโอบอ้อมอารีตามฉบับของไทย ทำให้อมารีกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่พร้อมสร้าง “Magic Moment” ให้กับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ อมารียังมอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น Kids Club สวนน้ำสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ห้อง Family Suite ร้านอาหารที่มีเมนูสำหรับทุกวัย รวมถึงสปาและกิจกรรมที่รองรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตลอดจนระบบความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะ
อมารี พัทยา (Amari Pattaya) โอเอซิสแห่งการพักผ่อนริมทะเลที่หลอมรวมความอบอุ่นของการบริการแบบไทยเข้ากับความสง่างามร่วมสมัย ห้องพักทุกห้องมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางและโปร่งสบาย หน้าต่างบานใหญ่ภายในห้องพักที่สูงจากพื้นจรดเพดาน ช่วยเปิดรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เหมาะกับครอบครัวที่ต้องการวันพักผ่อนแสนอบอุ่น เติมสีสันให้วันหยุดสำหรับคุณหนูตัวน้อยด้วยความสนุกจากสไลเดอร์และเครื่องเล่นในสวนน้ำ รวมทั้งยังสามารถสนุกสนานไปกับโลกแห่งจินตนาการได้ที่ “เดอะ ทรี เฮ้าส์ คิดส์ คลับ” (The Tree House Kids’ Club) หรือเลือกอิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารหลากหลายสไตล์ ได้ที่ “อมาญา ฟู้ด แกลเลอรี่” (Amaya Food Gallery) มีให้เลือกทั้งอาหารไทยต้นตำรับ อาหารเอเชีย และนานาชาติ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการรังสรรค์เมนูรสเลิศ หรือจะเป็น “เปรโก้” (Prego) ร้านอาหารอิตาเลียนที่นำเสนอความอร่อยของรสชาติต้นตำรับจากตำรับครอบครัวของเชฟมาร์โค บอสกาอินี ที่สืบทอดกันมากว่าศตวรรษ ทุกจานปรุงด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงอย่างพิถีพิถัน และปิดท้ายวันด้วยการผ่อนคลายอย่างแท้จริงที่ “ไหม สปา” (maai spa) ซึ่งพร้อมมอบประสบการณ์สปาที่ผสานศาสตร์การนวดด้วยเทคนิคไทยสมัยใหม่เข้ากับส่วนผสมจากธรรมชาติคุณภาพสูง อาทิ มัลเบอร์รี่ ข้าว และโปรตีนไหม ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติโดดเด่นในการผ่อนคลายและฟื้นฟูสุขภาพอย่างลึกซึ้ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่งดงามเฉกเช่น “การเดินทางของไหม”
อมารี หัวหิน (Amari Hua Hin) จุดหมายแห่งความสงบที่โอบล้อมด้วยเสน่ห์ของหาดเขาตะเกียบ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ เพียงไม่นาน ก็สามารถสัมผัสบรรยากาศแห่งความรื่นรมย์ที่ถูกถักทอด้วยดีไซน์ร่วมสมัย ผสานกลิ่นอายงานฝีมือไทยอย่างประณีตในทุกดีเทล ที่อมารี หัวหิน คุณจะได้พบกับกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างรอยยิ้มและสีสันให้กับเด็กๆ โดยมีทีมงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำที่ออกแบบให้ทุกคนในครอบครัวสามารถสนุกได้อย่างปลอดภัยและอบอุ่น ในขณะเดียวกัน คุณสามารถปล่อยใจให้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่กับ บรีซ สปา (Breeze Spa) สปาชั้นนำที่ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัลในปีนี้ ซึ่งรังสรรค์ทรีตเมนต์อย่างพิถีพิถัน เพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจให้กลับมาสดชื่น เปล่งประกายอย่างสมบูรณ์แบบ และด้วยทำเลที่ใกล้แหล่งช็อปปิ้งและไลฟ์สไตล์อย่าง ตลาดซิเคด้า (Cicada Market) ตลาดกลางคืนยอดนิยมอันดับหนึ่งของหัวหิน การพักผ่อนของคุณจึงสะดวกสบาย ครบครันทั้งความสุข ความเพลิดเพลิน และเต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวของหัวหินในทุกช่วงเวลา
อมารี บางแสน (Amari Bangsaen) ตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการทริปใกล้กรุงเทพฯ พร้อมกิจกรรมสำหรับเด็ก และบรรยากาศริมชายหาดสุดคึกคักของบางแสน เดินทางสะดวกสบายเพียงแค่ 1 ชั่วโมง ก็สามารถสัมผัสวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสดใสและชีวิตชีวาบนเส้นทางเดินเล่นริมทะเลอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ได้ทันที ห้องพักถูกตกแต่งอย่างพิถีพิถัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเข้าพักของทุกคนในครอบครัว อีกทั้งยังสามารถปล่อยกายให้ผ่อนคลาย เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนไปกับทรีตเมนต์หลากหลายโปรแกรมได้ที่ “บรีซ สปา” (Breeze Spa) และห้ามพลาดกับซิกเนเจอร์ “Bamboo Sticky Rice Massage” หนึ่งเดียวในบางแสน เอกลักษณ์เฉพาะของอมารี บางแสน เท่านั้น
สำหรับความอิ่มอร่อย อมารี บางแสน ได้คัดสรรหลากหลายประสบการณ์อาหารให้ทุกคนในครอบครัวได้เพลิดเพลินตามใจปรารถนา
• อมาญา ฟู้ด แกลเลอรี (Amaya Food Gallery) อาหารไทยร่วมสมัยและอาหารนานาชาติที่น่าลิ้มลอง
• ไมตรี บาร์ (Maitree Bar) อิ่มเอมกับบรรยากาศเปี่ยมสไตล์ เพลิดเพลินไปกับซิกเนเจอร์ค็อกเทลแก้วโปรด
• อควา อีทเทอรี่ & บาร์ (Aqua Eatery & Bar) มุมชิลริมสระน้ำ เหมาะกับการพักใจพลางจิบเครื่องดื่มพร้อมสายลมทะเลและวิวพระอาทิตย์ไปพร้อมกัน
• อโลฮ่า บีช คาเฟ่ (Aloha Beach Café) คาเฟ่ริมทะเล บรรยากาศสดใส ถ่ายรูปสวย และอิ่มอร่อยได้ทั้งวัน
ไม่ว่าคุณจะมองหาความสนุก ความผ่อนคลาย หรือช่วงเวลาที่ได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว อมารี บางแสน พร้อมให้ทุกโมเมนต์ของการพักผ่อนเป็นช่วงเวลาที่สดใสและน่าประทับใจในทุกๆ นาที
อมารี ภูเก็ต สวรรค์ริมทะเลอันดามันที่มอบความเป็นส่วนตัวเหนือระดับ ตั้งอยู่ในทำเลอันเงียบสงบของโค้งหาดป่าตอง ที่แห่งนี้จะช่วยให้คุณหลบหนีความวุ่นวายไปอยู่ในสถานที่อันสงบเงียบ ภายใต้ฟ้ากว้างและทะเลสีฟ้าคราม ห้องพักถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน พร้อมวิวท้องทะเลสุดสายตา ให้คุณได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของท้องทะเลอันดามันได้จากระเบียงส่วนตัว ท่ามกลางเอกลักษณ์จากงานฝีมือไทยอันทันสมัยในทุกพื้นที่ เติมเต็มวันพักผ่อนด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายและความงดงามที่สัมผัสได้ในทุกมุมมอง ไฮไลต์ของที่นี่คือ “เดอะ เจ็ทตี้” (The Jetty) สะพานไม้สีขาวที่ทอดยาวออกไปกลางทะเล จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภูเก็ต และยังเหมาะสำหรับมื้อดินเนอร์สุดโรแมนติกภายใต้เสียงคลื่นและแสงดาว อมารี ภูเก็ต ยังพร้อมมอบประสบการณ์ด้านอาหารที่ครบถ้วนผ่านห้องอาหารกว่า 4 แห่ง ไม่ว่าจะเป็น
• ริมทะเล (Rim Talay) ให้บริการบุฟเฟต์มื้อเช้าที่เสิร์ฟพร้อมวิวโค้งอ่าวป่าตอง
• เดอะ ทรีพอด (The TreePods) มุมจิบน้ำชายามบ่ายท่ามกลางร่มไม้บนเนินเขาริมชายฝั่ง ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวราวกับลอยอยู่เหนือทะเล
• ลา กริตต้า (La Gritta) ห้องอาหารอิตาเลียนชื่อดัง พร้อมเมนูซิกเนเจอร์ที่โดดเด่นทั้งรสชาติและบรรยากาศ
• สมุทร บาร์ (Samutr Bar) บาร์ริมทะเลสุดชิลสำหรับจิบค็อกเทลแก้วโปรดเคล้าลมอันดามันในยามเย็น
นอกจากอมารีในทุกโลเคชั่นที่ตอบโจทย์การพักผ่อนแล้ว แบรนด์ยังพร้อมสร้างช่วงเวลาแห่งความผูกพัน ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นคลาสทำอาหาร เวิร์กช็อปศิลปะ ปิกนิกริมทะเล หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ใน Kids Club ที่จะเติมเต็มทั้งรอยยิ้มและความทรงจำอันอบอุ่นให้กลับบ้านไปด้วยใจที่สว่างสดใสกว่าเดิม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.onyx-hospitality.com