เซเลบจิ๋วรันวงการแฟชั่นเด็ก! “ณิริน&แสนดี” โชว์สเต็ปเต้น

ห้างเซ็นทรัล ชวน น้องแสนดี พสวงศ์ ลูกสาว โอ๋-ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ และน้องณิริน-ปณิริน ธรรมวัฒนะ ลูกสาว หนิง-ปณิตา พัฒนาหิรัญ โชว์พลังเสียงพร้อมสเต็ปการเต้นทรงพลัง นำทีมโมเดลเด็กเดบิวต์บนรันเวย์แฟชั่นในงาน “CENTRAL CHILDREN’S DAY 2026” ที่ชั้น 5 My Little World ห้างเซ็นทรัลชิดลม แถมด้วยเหล่าแฟชั่นนิสต้าจิ๋วรันวงการแฟชั่นเด็ก ในลุคหลากสไตล์จากแบรนด์สินค้าชั้นนำ
งานนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ปล่อยจินตนาการ เสริมไหวพริบ แสดงความสามารถ ค้นพบศักยภาพของตัวเอง และพัฒนาทักษะสังคมควบคู่ไปกับความสนุกในทุกกิจกรรม ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
แถมน้องๆ ยังได้แบ่งปันแรงบันดาลใจของ “zbing z.” แป้ง–นัยรัตน์ ธนไวทย์โกเศส ในการทำคอนเทนต์ที่ใช้ทั้งความมานะพยายาม และความทุ่มเท จนเป็นขวัญใจวัยจิ๋ว ที่ถูกรู้จักในฐานะยูทูบเบอร์ชื่อดัง เจ้าหญิงแห่งวงการเกมของไทย
น้องๆ ผู้โชคดียังได้มีโอกาสเล่นเกมแข่งกับ “zbing z.” อีกด้วย