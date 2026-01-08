เซ็นทรัลจัดเต็มความสนุกรับวันเด็กแห่งชาติ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จัดงาน “CENTRAL CHILDREN’S DAY 2026” กิจกรรมเติมรอยยิ้ม ปล่อยพลังความสุข จัดเต็มไฮไลต์และสิทธิพิเศษ วันที่ 10-11 ม.ค. 69 ที่เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล 29 สาขาทั่วประเทศ
พบกับ “กิจกรรม MEET & CREATE WITH zbing z.” ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับ “zbing z.” น้องแป้ง-นัยรัตน์ ธนไวทย์โกเศส ยูทูบเบอร์ชื่อดัง เจ้าหญิงแห่งวงการเกมของไทย ร่วมส่งต่อไอเดียพูดคุยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ การสร้างคอนเทนต์ และแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจไปพร้อมๆ กัน เวลา 14.00 น. วันที่ 10 ม.ค. 69 ที่ชั้น 5 My Little World เซ็นทรัลชิดลม
กิจกรรม MILK FOR KIDS แจกนมจิตรลดาฟรีกว่า 4,000 กล่อง วันที่ 10 ม.ค. 69 เวลา 11.00 น. ที่เซ็นทรัลทุกสาขา
เปิดเวทีให้เด็กๆ ได้โชว์สกิลความสามารถกับ “KIDS TALENTS SHOW” วันที่ 10 ม.ค. 69 ที่ชั้น 5 My Little World เซ็นทรัลชิดลม และอีก 12 สาขา ชม “KIDS FASHION SHOW” รันเวย์แฟชั่นที่ให้เด็กๆ ได้กล้าแสดงออกและถ่ายทอดความมั่นใจ พร้อมการแสดงพิเศษโดย น้องณิริน-ปณิริน ธรรมวัฒนะ และน้องแสนดี พสวงศ์ วันที่ 11 ม.ค. 69 บ่าย 2 โมง ที่ชั้น 5 My Little World เซ็นทรัลชิดลม และที่ห้างเซ็นทรัล 15 สาขาทั่วประเทศ พบกับสีสันแห่งแรงบันดาลใจจากซูเปอร์โมเดลวัยจิ๋ว ในวันที่ 10 ม.ค. 69 รวมทั้งกิจกรรมสุดสนุกอีกมากมาย