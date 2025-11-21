"นินเทนโด" ประกาศตั้งสาขาประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

อีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการเกมประเทศไทย เมื่อ "นินเทนโด" ประกาศจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทยอย่างทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทย
วันนี้ (21 พ.ย.) ได้ประกาศบนเว็บไซต์ https://www.nintendo.com/ ยืนยันการจัดตั้งบริษัทย่อย NINTENDO (THAILAND) CO., LTD. ในราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2025 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทย
ถือเป็นเครื่องยืนยันว่า "นินเทนโด" ตั้งใจที่จะทำการตลาดในประเทศไทยอย่างจริงจัง นอกจากการแต่งตั้ง "ซินเน็ค" เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอนโซลและแผ่นเกม Nintendo Switch 2 การเปิดร้าน Nintendo Authorized Store ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน และการเปิดร้านค้าออนไลน์ Nintendo eShop ที่รองรับสกุลเงินบาทไทยอย่างเป็นทางการ คาดว่าอาจจะได้เห็นกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเปิดตัวเกมใหม่ การแข่งขันอีสปอร์ต หรือการอัปเดตเกมให้รองรับภาษาไทยมากขึ้นในอนาคต
