โอเมก้าเปิดตัวเรือนเวลา 2 รุ่น Speedmaster Moonwatch

โอเมก้า (OMEGA) เริ่มต้นปี 2026 ด้วยเรือนเวลา Speedmaster Moonwatch 2 รุ่นใหม่ รูปลักษณ์ของโครโนกราฟ พร้อมหน้าปัดสลับสี ประกอบขึ้นจากโครงสร้างแผ่นหน้าปัดที่วางซ้อนกัน ซึ่งตกแต่งด้วยสีดำเงา ส่วนชั้นของหน้าปัดย่อยมาในสีขาวเคลือบเงาและแลคเกอร์ รางนาทีถูกพิมพ์ด้วยสีขาวตัดกับรางนาทีสีดำบนหน้าปัดย่อย วงขอบตัวเรือนเซรามิกสีดำ ติดตั้งด้วยสเกลทาคีมิเตอร์จากอีนาเมลสีขาว กระจกหน้าปัดแซฟไฟร์ทรงกล่อง ทนต่อรอยขีดข่วนและได้รับการเคลือบป้องกันแสงสะท้อน สายนาฬิกาขัดเงาสลับด้าน ติดตั้งด้วยระบบปรับสาย
ตัวเรือนขนาด 42 มม. รุ่นสแตนเลสสตีล ทั้งชุดเข็มและหลักชั่วโมงจะได้รับการชุบโรเดียมและบรรจุด้วยสารเรืองแสง Super-LumiNova สีขาว ส่วนรุ่นทองคำ Moonshine™ 18K ชุดเข็มชั่วโมง-นาที, ชุดเข็มบนหน้าปัดย่อย และหลักชั่วโมงรังสรรค์จากทองคำ Moonshine™ 18K ที่บรรจุด้วยสารเรืองแสง Super-LumiNova สีขาว ในขณะที่ เข็มโครโนกราฟกลางถูกเคลือบด้วยทองคำ Moonshine™ 18K ผ่านกรรมวิธี PVD