โส ธนวิสุทธิ์ สอนลูกหลาน “อย่าไปยืมเงินใคร!”

หลายครอบครัวใช้เวลาช่วงต้นปีใหม่ไปมีกิจกรรมร่วมกัน บ้างก็ไปรับประทานอาหารกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา บ้างก็ไปขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคล เช่นเดียวกับครอบครัว “ธนวิสุทธิ์” ที่นัดกันไปกินข้าวแบบพร้อมหน้าพร้อมตากับ “ปู่โส ธนวิสุทธิ์” นำโดยลูกสาวคนโต “แอน-อินทิรา ธนวิสุทธิ์” และน้องชาย “หมู-พัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์” ที่มาพร้อมกับภรรยา “ปรียามล ธนวิสุทธิ์” และลูกๆ หลานๆ มากกมาย รวมถึงแขกคนพิเศษอย่าง “ตือ-สมบัษร ถิระสาโรช”
และตอนหนึ่ง หมู พัฒพงษ์ ลูกชายสุดที่รักของโส ธนวิสุทธิ์ ได้โพสต์ข้อความว่า ...ก๋งโสสอนลูกหลาน, “คนเราอย่าใช้เงินเกินตัว เราหาได้เดือนละ 100 ใช้ 99 มีเก็บ 1 บาทก็ยังดี ไม่เดือดร้อน… อย่าไปยืมใครเพราะใช้เงินเกินตัวที่หาได้
นับเป็นแนวคิดที่โดนใจใครหลายคน และควรนำไปปฏิบัติใช้ในสังคมที่ไม่ค่อยน่าจะไว้ใจใครได้ง่ายๆ อย่างเช่นทุกวันนี้
#CelebOnline #โสธนวิสุทธิ์ #อินทิราธนวิสุทธิ์ #ตระกูลธนวิสุทธิ์ #พงษ์พัฒน์ธนวิสุทธิ์ #ปรียามลธนวิสุทธิ์ #ข่าวซุบซิบ #ข่าวไฮโซ #ข่าวTiktok
Cr.พัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์