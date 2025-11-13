“พล.ต.อ.ประจวบ” ควงภรรยา-กัลยาณมิตร เปิดป้ายมอบอาคารเรียน โรงเรียน ตชด.

“พล.ต.อ.ประจวบ” ควงภรรยาและกัลยาณมิตร เปิดป้ายมอบอาคารเรียน โรงเรียน ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2568 พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและมอบอาคารเรียน “อาคาร พลตำรวจเอกประจวบ วงศ์สุข และกัลยาณมิตร” ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.) รางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน โดยเป็นอาคารเรียนคอนกรีต 1 หลัง ขนาด 1 ชั้น 3 ห้องเรียน (ห้องเรียน ขนาด 6×8 เมตร) พื้นที่ใช้สอย 192 ตารางเมตร ใ้ช้งบประมาณ 2,200,000 บาท
โดยมี พล.ต.ท.สรไกร พูลเพิ่ม อดีต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.,พล.ต.ท.สรร พูลศิริ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.,พล.ต.ต.กำพล กุศลสถาพร, พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน, คุณอรพิม วังปรีชา ผอ.สาขาภาคเหนือ มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในราชูปถัมภ์, คุณวันชัย ดุลยธรรมภักดี,พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์ รอง ผกก.ตชด.33,พ.ต.ท.หญิง ภครัตน์ เอนกบุณย์ ผบ.ร้อย ตชด.332 และคณะกัลยาณมิตร รวมทั้ง ครูใหญ่ รร.ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี พร้อม คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมรับชมการแสดงจากนักเรียน รร.ตชด.รางวัลอินทิรา คานธี การแสดงชุด “รำกระทบไม้และได้มอบ ผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ รร.ตชด.ฯ
เวลาต่อมาคณะดังกล่าวยังได้เยี่ยมชมสถานที่และกิจกรรมการเรียนการสอน 1.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน(แปลงเกษตร)2.โครงการฝึกอาชีพ(ทอผ้า,ทำขนมทองม้วน)3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ตำข้าวครกกระเดี่ยง)4.นวัตกรรมการเรียนการสอน(การอ่านการเขียนภาษาไทย)