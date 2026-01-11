หนุ่ย ภิรมย์ภักดี เข้า รพ. ตั้งแต่ต้นปี

เรียกว่าป่วยรับปี 2026 เลยทีเดียว สำหรับ “หนุ่ย-จุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี” เพราะล่าสุด โพสต์ภาพนอนอยู่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วย พร้อมกับข้อความว่า...
...เข้า รพ ต้อนรับปีใหม่ 2026…นอนไป 1 อาทิตย์เต็ม.. สาเหตุลำไส้อุดตันเฉียบพลัน…วิธีรักษามี 2 วีธีคือผ่าตัดเข้าไปเลาะพังผืด หรือค่อยๆ ประคับประคอง งดน้ำและอาหาร 3 วันเต็ม แล้วต้องมีสายแยงเข้าจมูก เพื่อคอยดูดแก็สและน้ำย่อยออกจากกระเพาะและลำไส้… ตอนนี้หมอให้เริ่มแค่ทานซุบใสๆ/โจ๊กใส่ๆ แต่ได้กลับบ้านแล้ว
..แต่ก็ต้องปรับการทานอาหารเป็น 5 – 6 มื้อๆ ละน้อยๆ ในแต่ละวัน ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอทุกท่านกะพยาบาล counter A11, และพยาบาลส่วนตัวมานะที่นี้ด้วยนะคะ
ยังไง Celeb Online ก็ขออวยพรให้คุณหนุ่ยหายป่วยไวๆ และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วๆ นะคะ
Cr.nui_bhirombhakdi