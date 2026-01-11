ทยา ทีปสุวรรณ แม่งาน Tomorrowland Thailand พาทีมเบลเยี่ยมดูพื้นที่จัดงานในไทย

เรียกว่าสร้างความฮือฮาระดับโลกให้กับประเทศไทยไม่น้อย เมื่อประเทศไทยประกาศเตรียมจัดงานเทศกาลดนตรีแนว EDM ดังระดับโลก Tomorrowland Thailand ที่ประเทศไทยช่วงปลายปี 2026 นี้ โดย “อีฟ-ทยา (ศรีวิกรม์) ทีปสุวรรณ” พาร์ตเนอร์การจัดงานในประเทศไทยได้พาทีมงานของ Tomorrowland จากประเทศเบลเยี่ยมลงพื้นที่ดูสถานที่การจัดงาน ณ Wisdom Valley เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของครอบครัวเธอ พร้อมกันนี้อีฟ ทยา ยังโพสต์ข้อความสุดประทับใจมีใจความว่า...
Tomorrowland...here we come!! กว่า 1 ปีกับการเตรียมงานที่ท้าทายที่สุด ทั้งสนุก ทั้งลุ้น มีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอด แต่เหมือนเปิดโลกใหม่ ได้เรียนรู้เยอะมาก ทีมงาน TML ทำงานกันแบบ Professional and Passionate สุดๆ จากเป็นแค่ Business Partner กลายเป็น Friendship ที่ Support กัน ทำงานกันด้วยพลังบวกและพร้อมลุยกับทุกปัญหาไปด้วยกัน
Finn เพิ่งจบกลับมาเมื่อปีที่แล้ว เลยมอบหมายให้เป็น Project Coordinator ได้เรียนรู้การทำงานระดับโลก แบบ Professional จริงๆ และสนุกกับมันทุกวัน ถือว่าโชคดีมากๆ หลังจากนี้ ต้องทำงาน แข่งกับเวลาสุดๆ เป็นอีก Project ที่ท้าทายจริงๆ แต่เราจะทำมันให้ออกมาดีที่สุด
พร้อมกันนี้ยังมีคุณสามี “ตั้น-ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ลงพื้นที่คุมงานด้วยตนเองอีกด้วย ก่อนจะปิดท้ายด้วยการโพสต์ภาพที่ล่าสุดได้เข้าไปร่วมชมเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland ที่ต่างประเทศพร้อมกับครอบครัวอีกด้วย
#CelebOnline #Celeb #ทยาทีปสุวรรณ #ตระกูลศรีวิกรม์ #ณัฏฐพลทีปสุวรรณ #TomorrowlandThailand #WisdomValley #ตระกูลทีปสุวรรณ #เทศกาลดนตรีEDM #ข่าวไฮโซ #ข่าวTiktok #ข่าวGossip
Cr.tayateepsuwan