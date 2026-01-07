ซุปตาร์ฟันน้ำนม ขวัญใจมหาชน เอฟซีหลงรักติดตามทุกความเคลื่อนไหว

หลายๆ ครั้งคอนเทนต์ที่เราเลือกเสพตามโซเชียมีเดีย ก็คือการชมความน่ารัก ความไร้เดียงสาของเด็กๆ ที่พ่อแม่นำมาเสิร์ฟผ่านโลกโซเชียล แต่กลายเป็นว่าเป็นเนื้อหาที่คนดูชอบ ติดใจและอยากติดตาม เพราะเมื่อเราได้เห็นความใสๆ เหล่านั้น ก็รู้สึกเอ็นดูกับการกระทำของเด็กๆ ช่วยคลายเครียดจากสิ่้งที่เจอมากมายในแต่ละวัน และบางครั้งเหมือนได้เห็นพัฒนาการการเติบโตของเด็กๆ ราวกับเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เลี้ยงดูพวกเขามาด้วยเลยทีเดียว
ในยุคที่ซุปตาร์ฟันน้ำนมครองเมือง จึงเป็นที่มาของคำว่า 'Kidfluencer' เด็กผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ อาจเพราะความไร้เดียงสาและความน่ารักตามธรรมชาติ ทำให้นึกถึงความสามารถ และความน่ารักที่มากเกินตัวของเด็กๆ รุ่นใหม่เจนอัลฟา ที่เหล่าพี่ป้าน้าอาได้เห็นทีไรก็ชื่นใจยิ้มออก ยกให้เป็นขวัญใจชาวโซเชียลกันไปเลย
เริ่มที่ “น้องเนย” คาแรกเตอร์ตุ๊กตาหมีมาสคอตชื่อดัง ที่ถือกำเนิดจากแบรนด์คาเฟ่และขนมหวานสัญชาติไทย หมีน้อยวัยฉามขวด (3 ขวบ) ด้วยท่าทางเป็นมิตร บุคลิกขี้เล่น เต้นเก่ง ทำให้หมีเนยมีแฟนคลับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่ม "มัมหมี" ที่มักตามไปกรี๊ดน้องเนยทุกงาน และเรียกได้ว่าคิวแน่นเอี้ยดและเรียกเสียงกรี๊ดทุกครั้งที่ปรากฏตัว ภาพของน้องเนยไม่ได้เป็นเพียงมาสคอตทางการตลาด แต่ยังทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ ความสุขเล็กๆ และวัฒนธรรมคาเฟ่ยุคใหม่ ซึ่งมีอิทธิพลในกระแสป๊อปคัลเจอร์ไทยปัจจุบัน
ต่อที่ “น้องเกล-แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” บุตรสาวคนเล็กของคุณแม่ซุปตาร์สุดฮอต “ชมพู่–อารยา เอ ฮาร์เก็ต” กับคุณพ่อน็อต–วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ ด้วยความที่เติบโตมาในครอบครัวคนบันเทิง และแวดวงธุรกิจระดับแถวหน้า ตั้งแต่วัยเยาว์น้องเกลได้รับความสนใจจากสาธารณชน ด้วยบุคลิกสดใส ขี้เล่น และเป็นธรรมชาติ ภาพชีวิตประจำวันของน้องเกล ที่ถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดียของครอบครัว มักสร้างรอยยิ้มและความเอ็นดูให้แฟนๆ อย่างกว้างขวาง จนแฟนคลับต้องขอ "เติมเกล" วันละนิดจิตแจ่มใส ด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวและความน่ารักตามวัย น้องเกลจึงกลายเป็นหนึ่งในขวัญใจมหาชน และถูกยกให้เป็นไอคอนเด็กคนดัง ที่สะท้อนภาพครอบครัวยุคใหม่ในสังคมไทย
มาถึง “แฝดโซล & โมเน่ (Sol & Mone)” คู่ฝาแฝดอินฟลูเอนเซอร์เด็กชาย-หญิง วัย 3 ขวบ ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในโซเชียลมีเดียปี 2026 ทายาทของ “เม พรีมายา (พิชญ์นรี ตันติวิทย์)” นักธุรกิจหญิงเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมและบิวตี้ กับคุณพ่อแซก แฝดโซล-โมเน่โด่งดังเป็นไวรัลจากการใช้คำพูดที่น่าเอ็นดู และการสร้าง "มีม" ในระหว่างการไลฟ์สด ซึ่งเคยมียอดผู้ชมทะลุถึง 10 ล้านวิว ได้รับฉายาว่า "ซุปตาร์ฟันน้ำนม" และเป็นขวัญใจของกลุ่มแฟนคลับที่เรียกตัวเองว่า "ด้อมไก่เถื่อน"
ส่วน “น้องเลอา” ลูกสาวคุณแม่พิธีกรและนักแสดงชื่อดัง “ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา” ซึ่งกำลังเติบโตและจะครบ 4 ขวบในอีกไม่กี่วัน น้องเลอาเพิ่งกลายเป็นพี่สาวอย่างเต็มตัว หลังจากที่คุณแม่ไอซ์ได้คลอดน้องชายชื่อว่า “น้องโนอา” น้องเลอามีโมเมนต์ที่เอ็นดูและเห่อน้องชายหนักมาก และด้วยความที่น้องเลอาใช้ชีวิตสลับไปมาระหว่างไทยและอิตาลี ตามครอบครัวของคุณพ่อ ทำให้เธอเริ่มพูดได้ถึงสองภาษา บวกกับความพูดเก่ง และมีเสียงเจื้อยแจ้วที่เป็นเอกลักษณ์ จึงมีคลิปไวรัลน่ารักๆ เช่น การร้องเพลง "เมดอินไทยแลนด์" และการพูดภาษาใต้ตามคุณแม่ ทำให้ชาวโซเชียลทั้งขำ ทั้งเอ็นดูความน่ารักของเธอ
ด้าน “น้องกวินท์และน้องเรเน่” ลูกชายลูกสาวของ “คุณพ่อกรณ์ ณรงค์เดช กับคุณแม่ริต้า-ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” เป็นครอบครัวที่อบอุ่น แสนน่ารัก มักจะมีภาพครอบครัวออกมาให้แฟนๆ ได้ชมกันอยู่เสมอ จากเดิมมีพี่กวินท์ให้กรี๊ดอยู่คนเดียว เดี๋ยวนี้มีน้องเรเน่มาเสริมจน FC หลงรัก ด้วยความที่สวยถอดแบบมาจากคุณแม่ แถมสาวน้อยเรเน่ยังโปรยเสน่ห์ด้วยรอยยิ้มที่สดใส และแววตาที่เปล่งประกาย ทำให้หนูน้อยกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆ ไปโดยปริยาย
สำหรับ “น้องลิกก้า & น้องโรร่า” ลูกแฝดของคุณพ่อแดน วรเวช กับคุณแม่แพทตี้ อังศุมาลิน ที่แม้กำลังอยู่ในวัยหัดเดิน และมีพัฒนาการที่น่าเอ็นดูอย่างมาก โดยคุณพ่อแดนเคยให้สัมภาษณ์ว่า ทั้งคู่มีพัฒนาการก้าวกระโดด เลี้ยงง่าย ซึ่งเริ่มฉายแววความน่ารัก และมีแฟนคลับติดตามจำนวนมาก จนได้รับงานพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าแม่และเด็ก อย่าง D-nee ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ ถ้าใครที่ติดตามจะเห็นว่า คุณแม่แพทตี้มักแชร์โมเมนต์พาน้องแฝดไปเที่ยวต่างจังหวัดและหัดว่ายน้ำ ซึ่งทั้งคู่ดูจะชอบทำกิจกรรมนอกบ้านมาก นอกจากนี้ แฟนคลับมักแซวว่า ทั้งคู่ "สำเนาถูกต้อง" โดยน้องลิกก้ามีส่วนคล้ายคุณพ่อแดน ส่วนน้องโรร่าถอดแบบความน่ารักมาจากคุณแม่แพทตี้แบบเป๊ะๆ
ปิดท้ายที่ คู่แฝด 2 คู่ ของ “คุณพ่อบีม-กวี ตันจรารักษ์ กับคุณแม่ออย อฏิพรณ์” โดยคู่แรกเป็นแฝดชายวัย 6 ขวบ "พี่ธีร์" แฝดพี่ผู้มีบุคลิกนิ่งขรึมแต่มีความอ่อนโยนและดูแลน้องๆ ได้ดี ถอดแบบความหล่อมาจากคุณพ่อบีม ส่วน "น้องพีร์" แฝดน้องผู้มีบุคลิกขี้เล่น ร่าเริง และพูดเก่งมาก เป็นขวัญใจโซเชียลด้วยท่าทางและคำพูดที่มักกลายเป็นไวรัล นอกจากนี้ ยังมีแฝดหญิงอีกหนึ่งคู่วัย 3 ขวบ "น้องอัยวา" แฝดพี่ที่หลายคนทักว่า มีใบหน้าละม้ายคล้ายกับเฮียพีร์ และมีพัฒนาการที่ร่าเริง ซึ่งเริ่มออกงานอีเวนต์เคียงข้างพี่ชาย และ "น้องอัญญา" แฝดน้องที่มีใบหน้าคล้ายกับเฮียธีร์ เป็นเด็กที่น่ารักและมีแฟนคลับเอ็นดูอย่างมาก ในทุกแพลตฟอร์มโซเชียล เรียกว่าเป็นครอบครัวแฝดที่มีคนติดตามความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลา