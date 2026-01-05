จากเบงกาลูรูสู่กรุงเทพฯ “MTR 1924” ตำนานอาหารมังสวิรัติอินเดียใต้ 100 ปี

MTR 1924 ร้านอาหารระดับตำนานจากอินเดีย ประกาศเปิดสาขาแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ โครงการบ้านสีลม (Baan Silom) พร้อมนำเสนอคอนเซ็ปต์ "ประวัติศาสตร์บนจานอาหาร" (A Century on a Plate) ถ่ายทอดสูตรรสชาติต้นตำรับและความพิถีพิถันที่สืบทอดมากว่า 100 ปี
มากกว่าการเป็นเพียงร้านอาหาร MTR 1924 คือ “ตำนานที่มีชีวิต” จากจุดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1924 ณ เมืองเบงกาลูรู แบรนด์ MTR (Mavalli Tiffin Rooms) ได้สร้างมาตรฐานทองคำให้กับอาหารมังสวิรัติสไตล์อูดูปี (Udupi) ผ่านปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับ ความบริสุทธิ์ (Purity) และ รสชาติดั้งเดิม (Authenticity) อย่างเคร่งครัด ทำให้ทุกจานที่ MTR 1924 กรุงเทพฯ นำเสนอ ไม่ได้เป็นเพียงอาหาร แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
"สำหรับเรา ประเทศไทยคือที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะที่นี่ให้ความสำคัญกับประเพณี อาหาร และวัฒนธรรมเหมือนที่เราให้ความสำคัญมาเสมอ เราดีใจมากที่ได้นำ MTR 1924 มายังกรุงเทพฯ และจะยังคงเสิร์ฟความเป็นต้นตำรับที่เรายึดถือมาตลอดกว่า 100 ปี" — วิเวก โทลาซี (Vivek Tholasi)ผู้อำนวยการ บริษัท คูลิน เวนเจอร์ส จำกัด
เมนูซิกเนเจอร์ระดับโลก: ไฮไลท์สำคัญที่นักชิมชาวไทยไม่ควรมองข้ามคือ Rava Idli (ราวา อิดลี) เมนูระดับตำนานที่ MTR 1924 เป็นผู้คิดค้นเป็นครั้งแรกของโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากวิกฤตสถานการณ์ขาดแคลนข้าว กลายมาเป็นนวัตกรรมทางอาหารที่สร้างสรรค์จากวิกฤติ สู่ซิกเนเจอร์จานเด่นที่โด่งดังไปทั่วโลก ด้วยเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์
อีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดคือ Masala Dosa (มาซาล่า โดซ่า) แป้งหมักสูตรลับที่กรอบนอกนุ่มใน และ Filter Coffee อันเลื่องชื่อที่ใช้เมล็ดอาราบิก้าคัดพิเศษจากไร่ Chikmagalur แหล่งเดียวกับที่ MTR 1924 ใช้มายาวนานกว่า 60 ปี ให้รสชาติหอมเข้ม กลมกล่อม และไร้สิ่งเจือปน
ความอร่อยที่ไม่จำเจกับเมนูพิเศษประจำวัน: เพิ่มสีสันให้มื้ออาหารด้วยเมนูพิเศษที่จะหมุนเวียนมาให้ลิ้มลองเฉพาะบางวันเท่านั้น อาทิ ความหอมเครื่องเทศของ Vangi Bhath (วังกีบาธ) ข้าวมะเขือม่วงสูตรต้นตำรับในวันอังคาร หรือของว่างทานเล่นยามเย็นอย่าง Capsicum Bhajji (พริกชุบแป้งทอด) และ Banana Bhajji (กล้วยชุบแป้งทอด) ที่สลับสับเปลี่ยนมาเสิร์ฟ พร้อมเต็มอิ่มไปกับ Tomato Bhath (โตเมโต้ บาธ) และ Akki Roti (อักกิโรตี)ที่ MTR 1924 เมนูขวัญใจชาวอินเดียใต้ที่จะทำให้ทุกมื้อของคุณพิเศษยิ่งกว่าเคย
หัวใจของการบริการ: สัมผัสการบริการที่อบอุ่น เป็นกันเอง ราวกับอยู่บ้านของตัวเองภายใต้แนวคิด Brand Archetype แบบ "The Caregiver" MTR 1924 มุ่งมั่นมอบประสบการณ์การทานอาหารที่อบอุ่น ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ เสมือนรับประทานอาหารรสมือแม่ที่ปรุงด้วยความรัก วัตถุดิบทุกอย่างถูกคัดสรรอย่างดีที่สุด ปราศจากสารปรุงแต่ง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคำคือความอร่อยที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง
เชิญสัมผัสตำนานรสชาติระดับโลกที่สืบทอดความอร่อยไม่เคยเปลี่ยนมากว่า 100 ปี ได้แล้ววันนี้ ที่ MTR 1924 สาขา กรุงเทพฯ โดยเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08:30 น. – 22:00 น. (ปิดรับออเดอร์ 21.45 น.) สำหรับรับประทานที่ร้านและ delivery ผ่าน GRAB และ Lineman
ที่ตั้ง: โครงการบ้านสีลม (Baan Silom Community Mall), ถนนสีลม
สำรองที่นั่ง ติดต่อ 082-215-9724
Website: www.mtr1924thailand.com