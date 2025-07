ททท. เปิดเวที ASEAN-India Forum เชื่อมโยงตลาดอินเดียสู่อาเซียน พร้อมดันภูมิภาคเป็น “จุดหมายในฝัน” อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “ASEAN-India Forum” ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton Riverside ภายใต้แนวคิด “Journey of Opportunities: Ignite Indian Travel to ASEAN” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ และเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับภูมิภาคอาเซียนให้เป็น “จุดหมายในฝัน” สำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า “อาเซียนและอินเดียมีความร่วมมือในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 มีประเทศอาเซียนที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับตลาดอินเดีย ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยเอง อินเดียถือเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตอย่างมาก ในปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าประเทศมากกว่า 2 ล้านคนเป็นครั้งแรก และยังคงติด Top 3 ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนไทยมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง”นอกจากนี้ ในปี 2568 ยังเป็นปี ASEAN-India Year of Tourism และประเทศไทยก็ได้รับเกียรติให้เป็นประเทศผู้ประสานด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ททท. จึงมีแนวคิดในการจัดงาน ASEAN-India Forum ในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน-อินเดีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างอาเซียน-อินเดีย ทั้งยังเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างอาเซียนและอินเดีย เพื่อผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็น ‘จุดหมายปลายทางสำหรับทุกความฝันของนักเดินทาง’ (Destination for Every Dream) อย่างแท้จริงภายในงาน ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญร่วมแสดงปาฐกถา ได้แก่ ประธานหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน (Chair of ASEAN NTOs) เลขาธิการใหญ่ สำนักเลขาธิการอาเซียน (Secretary General of ASEAN) และ Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา โดยผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆ ได้แก่ แนวโน้มความต้องการ และประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอินเดีย โดยมีผู้แทนจาก Booking.com, สมาคมสายการบินประเทศไทย (Airlines Association of Thailand), Radisson Hotels & Resorts และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวอินเดีย คุณ Shivya Nath ที่มาร่วมสะท้อนเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวอินเดียในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้น “ประสบการณ์เฉพาะตัว” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจหลักจากโซเชียลมีเดีย รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และบุคคลสาธารณะที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยในภาคบ่าย ยังมีการเสวนาเจาะลึกในหัวข้อ “การสร้างอาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวอินเดีย” โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิ สำนักเลขาธิการอาเซียน (Tourism Unit, ASEAN Secretariat), กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism, DOT), สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย (Indian Association of Thailand, IAT), สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association: THA), สมาคมส่งเสริมการแต่งงานอินเดียในประเทศไทย (Thailand Indian Wedding Association: TIWA) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents: ATTA) ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการจัดงานแต่งงานของชาวอินเดีย ซึ่งมักเป็นงานขนาดใหญ่ที่จัดต่อเนื่องกันนานถึง 3–5 วัน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500–1,000 คน และต้องการบริการที่เข้าใจลึกซึ้งในวัฒนธรรมอินเดีย ทั้งในด้านอาหารมังสวิรัติ พิธีกรรมแบบดั้งเดิม บรรยากาศที่หรูหรา และทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้บริการแบบครบวงจรได้ในที่เดียวภายหลังการเสวนา ยังได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้แทนหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย สปป. ลาวมาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และผู้แทนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวประเทศอินเดียเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศอาเซียน ในการรองรับตลาดอินเดีย รวมถึงหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขอุปสรรค ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและอินเดีย การพัฒนาสินค้าและบริการของอาเซียนให้เหมาะกับตลาดอินเดีย ตลอดจนการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสองทางระหว่างอาเซียนและอินเดียอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ในวันรุ่งขึ้น (24 กรกฎาคม) คณะผู้แทนจากประเทศอาเซียนและอินเดีย จะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของไทยอีกแห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแนวทางบริหารจัดการจุดหมายท่องเที่ยวให้รองรับตลาดใหญ่เช่นอินเดียอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป