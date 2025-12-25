เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฉลองพระองค์ชุดกิโมโนผ้าไหมไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉลองพระองค์ชุดกิโมโนที่ผลิตจากผ้าไหมไทย เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ในประเทศญี่ปุ่น พร้อมโพสต์ข้อความมีใจความว่า ...ผ้าไทยตัดเป็นกิโมโน Wearing Kimono made from Thai silk from @phathaisaihaisanook ”Thai Kimono Project“ ผ้าไหมมัดหมี่จากกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพ ต่อยอดสู่ชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่น สร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก
Cr.hrhsirivannavari