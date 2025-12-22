xs
SAFE Fertility Clinic ปั้นสาขาภูเก็ต ชู “Fertility Retreat” คลินิกเพื่อการมีบุตรแบบองค์รวม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็น ศูนย์กลางการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดบริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากของไทยจะมีมูลค่าประมาณ 3.3 พันล้านบาทในปีพ.ศ. 2570 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการใช้บริการที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจาก ชาวไทย ที่มีแนวโน้มการมีบุตรช้าลงและปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมถึงชาวต่างชาติที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐาน และการบริการทางการแพทย์ของประเทศไทย


นพ. วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SAFE Fertility Clinic หนึ่งในผู้นำในการให้บริการคลินิกเพื่อการมีบุตร กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อจากนี้ คือให้ความสำคัญกับการพัฒนาการให้บริการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน กำลังซื้อ และบทบาทในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ


เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของ SAFE Fertility Clinic สาขาภูเก็ต คลินิกได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการของครอบครัวในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยหรือเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับทิศทางของภาครัฐในการผลักดันจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็น ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical Tourism ระดับโลก

ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะ World's Top Wellness Destination ที่มีความพร้อมทั้งด้านสภาพแวดล้อม ความสงบ และระบบการให้บริการที่ครบถ้วน


SAFE Fertility Clinic สาขาภูเก็ตจึงไม่เป็นเพียงคลินิกเฉพาะทางด้านการเจริญพันธุ์เท่านั้น แต่ได้นำแนวคิดเชิง Wellness และมุมมองด้าน Fertility Tourism ซึ่งหมายถึงการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาด้านการเจริญพันธุ์ในพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งด้านการแพทย์ บริการ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักผ่อนและการฟื้นฟูร่างกาย มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการดูแลผู้รับบริการเชิงประสบการณ์ ภายใต้แนวคิด “Fertility Retreat” เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความผ่อนคลายและความสบายใจตลอดกระบวนการรักษา ควบคู่ไปกับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการเจริญพันธุ์ภายใต้มาตรฐานสากล


นอกเหนือจากเทคโนโลยีการรักษาและมาตรฐานทางการแพทย์ในระดับเดียวกับสาขาในกรุงเทพฯ พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ภายใต้การดูแลของ นายแพทย์ มานพ จันทนพันธ์ สูตินารีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมะเร็งนรีเวช ผ่าตัดส่องกล้อง แพทย์ผู้รับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ฯ


SAFE Fertility Clinic สาขาภูเก็ต ยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้รับบริการจากหลากหลายประเทศ ผ่านการสื่อสารและการให้ข้อมูลอย่างชัดเจน ควบคู่กับการบริการที่เป็นมิตรในทุกขั้นตอน สะท้อนเป้าหมายขององค์กรที่มองว่าการดูแลสุขภาพการเจริญพันธุ์ควรครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้ SAFE Fertility Clinic สาขาภูเก็ต เป็นอีกหนึ่ง “Hub” สำคัญ ของ SAFE Fertility Group PCL ในการดูแลผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ


นอกจากนี้ SAFE Fertility Clinic สาขาภูเก็ตยังตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต ช่วยเสริมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ และรองรับการดูแลผู้รับบริการในกรณีที่ต้องการการรักษาร่วมกับทีมแพทย์สหสาขา สอดคล้องกับการให้บริการด้านการแพทย์ในบริบทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism)


ปัจจุบัน ผู้รับบริการของ SAFE Fertility Clinic แบ่งเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติในสัดส่วนราว 50:50 โดยยังคงได้รับความไว้วางใจจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอินเดีย เวียดนามซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตขึ้น และตลาดญี่ปุ่น รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติพำนักระยะยาว ( Expats) ที่บริษัทสร้างฐานไว้ และยังคงเดินหน้าขยายโอกาสใหม่ ๆ เพื่อสร้างสมดุลและเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในระยะยาว


การเติบโตของบริการด้านการแพทย์เพื่อการมีบุตรในจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับข้อมูลอ้างอิงจากรายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดภูเก็ตในช่วงปีที่ผ่านมา ระบุว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีกำลังซื้อสูง โดยสะท้อนจากตัวชี้วัดหลายด้าน อาทิ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ที่สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ และเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ (อยู่ที่ราว ๆ 314,921 บาท/คน/ปี) (จากข้อมูลในปีพ.ศ.2566) ซึ่งบ่งชี้ถึงรายได้เฉลี่ยต่อประชากรที่สูงและศักยภาพในการรองรับบริการสุขภาพระดับคุณภาพ


นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูเก็ตจัดอยู่ในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ที่ประมาณ 34,336 บาทต่อคน สะท้อนจากการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเอง (FIT) รวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ อาทิ รัสเซีย อิสราเอล คาซัคสถาน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง


ขณะเดียวกัน รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในปีพ.ศ. 2567 มีการขยายตัวสูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 และสูงกว่าภาพรวมประเทศเป็นประวัติการณ์ (New High) โดยมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 5 แสนล้านบาท ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมีความหลากหลายของสัญชาตินักท่องเที่ยวมากขึ้นส่งผลให้รายได้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ และเอื้อต่อการพัฒนาบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ในระยะยาว


ด้วยเหตุนี้ SAFE Fertility Clinic จึงมุ่งพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อการเจริญพันธุ์ในจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้รับบริการในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างประสบการณ์การรักษาที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ และเอื้อต่อความผ่อนคลายตลอดเส้นทางการดูแลสุขภาพ

