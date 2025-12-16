ช็อก! ไฮโซ “ต” ติดหนี้เพื่อนไฮโซ “น” ล่าสุดหนีไป ตปท.แล้ว!

ข่าวดราม่าทอล์ฟออฟเดอะทาวน์ระดับประเทศของดาราที่ติดหนี้กันนับร้อยล้านยังไม่ซาไปเลย ล่าสุด ในวงการไฮโซก็มีข่าวดังกระฉ่อนออกมากจากกลุ่มเพื่อนแก๊งรถซูเปอร์คาร์ที่เมาท์กันสนั่นว่า ไฮโซ “ต” ที่มีนามสกุลดังระดับโลก ติดหนี้เพื่อนไฮโซ “น” นักธุรกิจและไฮโซผู้นำเข้าและจำหน่ายรถซูเปอร์คาร์สัญชาติอิตาลีนับสิบล้านบาท แล้วยังไม่ยอมคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนด จนขณะนี้ติดต่อไม่ได้ ปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมด แล้วหนีไปต่างประเทศแล้ว!
เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า ไฮโซ “ต” ที่ปัจจุบันเกาะและใช้นามสกุลแม่แน่น! ซึ่งเป็นญาติห่างๆ กับนักธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ดังระดับโลก มีภาพหรู เป็นคนเก่ง นักการเงิน มากความสามารถ มีปากเป็นอาวุธในการพูดจา ใครได้ยินได้ฟังแล้วเป็นอันต้องเคลิ้ม ซึ่งหลังจากโดนผลกระทบโควิดขายกิจการรีสอร์ตบนเกาะเสม็ดจนหมด แล้วมาเปิดตัวธุรกิจใหม่เกี่ยวกับฟินเทคอย่างใหญ่โต ฟุ้งว่าฟันกำไรนับพันล้านบาท จากธุรกิจใหม่ๆ มากมาย แถมยังเป็นนักทอล์กด้านการเงินจนใครๆ ฟังก็มันอันต้องเคลิ้ม ทุกเวทีทอล์กเรื่องการเงินก็ต้องเรียกหาเขา แล้วไปไกลจนถึงขนาดได้ไปร่วมรายการชาร์กแทงก์เลยทีเดียว
แต่หลังๆ มานี้ความจริงเริ่มปรากฎว่าธุรกิจจริงๆ ปลิวไปเหมือนน้ำลายที่ฟุ้งไปทั่ว สภาพคล่องทางการเงินฝืด จนต้องหยิบยืมเงินด้วยการกู้เงินส่วนตัวจากเพื่อนนักธุรกิจไฮโซ ชื่อ “น” ที่ปัจจุบันเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายรถซูเปอร์คาร์สัญชาติอิตาลีในประเทศไทย ด้วยความที่ไฮโซ “น” ไว้ใจ เพราะไฮโซ “ต” ก็เป็นเพื่อนและอยู่ในกลุ่มคลับคนรักรถยนต์ซูเปอร์คาร์แบรนด์นี้เหมือนกัน จึงให้หยิบยืมเงินแต่ขอทำสัญญาเงินกู้ตั้งแต่ปี 2566 รวมกันประมาณ 14 ล้านบาท จนถึงเวลานี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยก็บานเบอะ เพราะใช้คืนไม่ตรงตามสัญญา และตามกำหนดที่ต้องชำระ
จากนั้นไฮโซ “น” เจ้าหนี้ที่เป็นเพื่อนก็พยายามทวงถามทุกช่องทางเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่ปรากฎถูกไฮโซ “ต” บล็อกและปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมด ทำให้ไฮโซ “น” ไหวตัวทัน จึงยืนคำขาดให้เพื่อนใช้หนี้ แต่ก็ยังบ่ายเบี่ยง จึงรีบให้ทนายความประจำตัวเข้าแจ้งความ จนมาทราบภายหลังว่าไฮโซ “ต” ตอนนี้แทบไม่มีเงินติดตัว และหนีไปชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว!
ล่าสุด นี้ได้ยินมาว่ากระบวนทางกฎหมายต่างๆ กำลังขึ้นสู่ชั้นศาล และกำลังรอให้ศาลพิจารณาดำเนินการต่อไป เรื่องนี้จึงสอนให้รู้สึก ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนก็ไม่สามารถไว้ใจคนได้เลย นี่ขนาดเป็นเพื่อนสนิทกันแท้ๆ ภายนอกสวยหรู แต่ภายในกับเน่าเฟะ!
เรื่องของไฮโซ “ต” จอมปลอมยังไม่หมด ยังไงติดตาม Celeb Online กับมหากาพย์ 2 เร็วๆ นี้ เพราะเรื่องของเขาเยอะ และเล่าไม่จบในคราเดียวจริงๆ !!!!
#เขาเคยมีข่าวคบกับนักร้องดังอยู่ช่วงหนึ่ง
#เขามีคู่แฝดแต่ทุกวันนี้ไม่เผาผีกัน เพราะขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจบนเกาะเสม็ดอย่างหนัก
#เขาแต่งงานและมีลูกแล้ว
#ภรรยาของเขาเป็นสาวสังคมที่ตอนแรกต่างคนต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายรวย แต่พอคบกันแล้วจึงมาทราบภายหลังว่าโบ๋เบ๋ด้วยกันทั้งคู่
#รถซูเปอร์คาร์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่เขาใช้ทุกคนคิดว่าเป็นมือหนึ่ง แต่จริงๆ แล้วเขาใช้รถมือสอง
#ไม่รู้ว่าเขากับภรรยาแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันจริงๆ ไหม?
#คนในสังคมกำลังจับตาว่าตอนนี้ภรรยากำลังพยายามจับผู้ชายใหม่รวยๆ ในกลุ่มแก๊งรถซูเปอร์คาร์อยู่หรือไม่!?