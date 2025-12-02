“ณวัฒน์” ดับฝัน TCG ซื้อ MUO ชี้เป็นคู่ขัดแย้ง “แอน” ปัญหาร้อยแปดรุมจนเอาตัวไม่รอด ลั่นถึงมงกุฎหลุดก็ไม่อยากให้ “วีนา” ขึ้นแทน

“ณวัฒน์” ดับฝัน “ทีซีจี โซเชียล มีเดีย” ชี้เป็นคู่ขัดแย้ง “แอน จักรพงษ์” มั่นใจไม่ซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของ MUO ในตอนนี้ ชี้ยาก ปัญหาร้อยแปดรุม แต่ละคนยังเอาตัวไม่รอด ถ้าซื้อขายตนเป็นวงในต้องรู้ โต้พิธีกร MU2025 แฉบ้าบอ อยากหาแสง ลั่นถึงเม็กซิโกโดนปลด ก็ไม่อยากให้ “วีนา” ขึ้นแทน รูดซิปปาก ตอบเรื่อง “แอน จักรพงษ์” ไม่ได้
กรณีที่ “บริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด” มีจดหมายถึงสื่อประกาศจะเข้าซื้อ Miss Universe Organization หรือ MUO โดยจะมีการแถลงข่าวในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 13.30 ถึง 15.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
ล่าสุดได้มีโอกาสเจอตัว “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ในฐานะหนึ่งในผู้บริหาร ตำแหน่ง Executive Director of MUO ได้เผยถึงเรื่องนี้ มั่นใจว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าเป็นความจริง เพราะบริษัทดังกล่าวเคยเป็นคู่ค้าเก่าของ “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN และยังเป็นคู่ขัดแย้ง มีเรื่องราวฟ้องร้องกันอีกด้วย
“ผมมั่นใจว่าไม่ซื้อครับ ผมมั่นใจว่ายังไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย เอาจริงๆ แล้วบริษัทนี้เขาเป็นคู่ค้าเก่ากัน แล้วเขาก็เป็นคู่ขัดแย้งกัน เขาเคยมีคดีความกัน จากเส้นเรื่องทั้งหมด และจากที่ผมทำงานอยู่ เพราะผมก็ยังมีตำแหน่งอยู่ใน MU ยังไม่มีส่อเค้าซื้อขายอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีไปถึงจุดๆ นั้นครับ
ความจริงจะเป็นอย่างไร ต้องรอทาง MU ใหญ่เป็นผู้ประกาศ ผมคาดว่าไม่น่าเกินสัปดาห์หน้า อาจชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม แต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจและยังทำงานกันอยู่ คือยังไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของ ณ ตอนนี้มันยาก เนื่องจากปัญหามันร้อยแปดที่เข้ามารุม การซื้อขายไม่ใช่เรื่องตัดสินใจในเวลาสั้นๆ 3 วัน 5 วัน หรืออาทิตย์สองอาทิตย์ น่าจะเป็นการแถลงข่าวอะไรสักอย่าง ซึ่งใช้หัวข้อข่าวเชิญชวนให้เรารู้สึกว่าน่าสนใจหรือเปล่า สำหรับรายละเอียดผมว่ายังไม่ได้มีการซื้อขายครับ
ผมก็ทราบครับว่ามีคนพูดคุย แต่ทั้งหมดทั้งมวล ผมก็ทราบว่ายังไม่มีอะไรจริงเลย ผมมั่นใจว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้แน่นอน เพราะช่วงนี้แต่ละคนก็เอาตัวไม่รอดอยู่ รวมถึงเรื่องบริษัทต่างๆ เรื่องหุ้นส่วน มันก็ยังแจกแจงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันไปอยู่ตรงไหน ฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดไปไกลว่าใครจะซื้อ เรื่องของเรื่องคือยังซื้อขายไม่น่าจะได้ด้วย
อย่างประเทศไทยนี่ซื้อขายไม่ได้อยู่แล้ว ทุกคนทราบกฎหมายดี มันอยู่ในกระบวนการฟื้นฟู ไม่มีสิทธิ์ขาย เรื่องคุณราอูล โรชา คานตู วันที่พูด อาจพูดด้วยความน้อยใจและเหนื่อยใจ แต่ถามว่าจะขายจริงๆ ไหม ตอนนี้ก็ยังไม่มีความรู้สึกว่าอยากขายจริงๆ ฉะนั้นโมเมนต์ในการขายเป็นโมเมนต์ที่ยากมาก ผมมั่นใจว่าถ้ามีการซื้อขายอะไรก็แล้วแต่ ผมน่าจะอยู่ในวงหรือมีส่วนรับรู้ด้วยในบางส่วนครับ ณ ตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นไปได้ครับ ยังเป็นของเขาอยู่เหมือนเดิม ใครที่ยังรู้สึกชอบ MU ก็รอดูจังหวะว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ต้องยอมรับ หรือมีการเพิ่มเติมก็รอจังหวะแป๊บนึง แต่เปลี่ยนเจ้าของมั่นใจว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้ครับ
ส่วนเรื่องราคาตอบไม่ได้เลย น่าจะเป็นการโยนหินถามทางมากกว่า ราคาขึ้นอยู่กับมูลค่า บางทีถ้าทำดีราคาอาจสูงลิ่ว แต่บางทีทำมาแล้วพลาด ราคาอาจไม่เหลือเลยก็ได้”
ถึงเปลี่ยนมือก็ไร้ปัญหา MUT
“ถ้าเปลี่ยนมือ ก็ไม่มีปัญหากับ MUT นอนกอดไว้ ไม่มีปัญหา เหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่มีปัญหาอะไรเลย เดี๋ยวจบจากแกรนด์ไทยแลนด์สักช่วงนึง ก็จะเริ่ม ยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ทันที ลิขสิทธิ์อยู่ที่นี่ เวลาผมพูดอะไรก็แล้วแต่ เวลาผมพูดชัดมันก็ชัดตามนั้น แต่อะไรที่ผมรู้แต่ยังไม่ได้พูด นั่นหมายความว่า ผมต้องใช้เวลาไตร่ตรอง ลิขสิทธิ์ MUT อยู่กับผมแน่ๆ และอยู่อีกนานแสนนาน ตำแหน่งผมก็ยังอยู่ในมิสยูนิเวิร์ส ส่วนผลลัพธ์การตัดสินเป็นอย่างไร คนพอใจไม่พอใจ มันเกิดจากคนตัดสิน ไม่ได้เกิดจากการที่เราเป็นเจ้าภาพ”
ดรามา “สตีฟ เบิร์น” พิธีกรมิสยูนิเวิร์ส 2025 ออกมาแฉอยากเป็นพิธีกรเอง ตลก บ้าบอ อยากได้แสง
“จริงๆ แล้วผมว่าเรื่องอื่นใหญ่กว่าเรื่องนี้เยอะ เรื่องพิธีกรขี้ปะติ๋วมาก แล้วผมไม่เคยเห็นพิธีกรที่ไหนพอเสร็จงานแล้ว เอาเรื่องในองค์กรสร้างเป็นคอนเทนต์เพื่อรับแสง ผมก็ขอร้องทุกคนว่าพยายามอย่าเอารูปเขาขึ้น พยายามอย่าพูดชื่อเขาบ่อย เดี๋ยวจะทำให้เขามีความสุข เรื่องของเรื่องคือเราไม่ได้เป็นจ้าง แต่เรามีสิทธิ์ร่วมพิจารณา เพราะทำในประเทศไทย เราได้พิจารณาแล้วว่าเราไม่ได้ต้องการใช้เขา เราพูดกันตรงๆ ทีมโปรดักชั่นเรา ทีมไดเรกเตอร์เรา คุมโชว์ทุกอย่าง รวมถึงเรา ทำงานมานานมาก เราจะรู้ว่าใครทำได้ไม่ได้ ซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่าคนๆ นี้มาได้อย่างไร เราขอส่งโปรไฟล์ทั้งหมดมา เรฟฯ งานเก่า ไม่ว่าพิธีกรโทรทัศน์ พิธีกรอีเวนต์ พิธีกรรายการอะไรก็แล้วแต่ หาไม่ได้เลยสักรายการเดียว ทุกคนไปเสิร์จดู เขาไม่เคยเป็นพิธีกรอะไรมาก่อนในชีวิต
ผมก็เลยบอกว่ามันทำไม่ได้ ด้วยงานนี้เป็นงานมาสเตอร์พีซ มันไม่ใช่งานเทรนนิ่ง ฉะนั้นเราก็ปฏิเสธว่าไม่ควร แต่คนเขาพามา ผมไม่รู้เขามีผลประโยชน์หรืออะไร เขาพยายามผลักดัน ผมก็นำเสนอคนนั้นคนนี้หลายคน ก็กลายเป็นว่าเหมือนจะได้ แต่สุดท้ายก็คนเดิม ปูทางว่ายังไงก็จะเอาคนนี้ เราก็หนักใจมาก เราให้เขาอัดการเป็นพิธีกรมาให้เราดูสัก 10 นาทีสิ ว่าถ้าเป็นพิธีกรรายการประกวดจะเป็นยังไง เขาก็ไม่ได้อัดมาให้ ไม่ทำอะไรเลย
เมื่อมาถึงปั๊บ คิวการซ้อมที่อิมแพค ทีมโปรดักชั่นผมก็อึ้ง ยืนอ่านอย่างเดียว สายตาไม่ไปไหนเลย ตอนแรกเสียงอ่านข่าวปกติ อ่านประกาศ จน 2-3 คนต้องเข้าไปดูเพื่อปรับบุคลิกเขา รวมถึงผมต้องเข้าไปชาร์ต เราช่วยเขาพัฒนา เพราะมันหนังหน้าไฟ จนเราเข้าไปห้องประชุมใหญ่กัน ประชุมกับทีมฝรั่งเยอะมาก เราบอกว่าท่าทางจะไม่รอด เอาอีกคนขึ้นคู่ได้ไหม
ทางคนที่จัดหามาก็บอกว่าไม่ได้ ผมก็ต้องดุ เพราะอารมณ์เขาไม่ถึง เหมือนเราใหญ่สุดในการกำกับ แต่น้องมาด้วยวิธีอะไรเราไม่อยากถาม แต่น้องมาแล้วเล่นไม่ได้ ส่งอารมณ์ไม่ออก เราก็ต้องขู่คุณให้อยู่ ถามว่าเคยดูยูนิเวิร์สไหม ดูปีไหน ก็ตอบไม่ได้ ก็บอกให้เขาดูปี 2013 2016 ให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบ ดูแล้วก๊อปปี้อารมณ์เลย ดูลีลา ดูทุกอย่าง ผมทำไว้ให้หมดแล้วว่าจะใส่เพลงไว้ตรงไหน ก็ทำไม่ได้ ข้อดีคือปรับเสียงให้ แล้วผมไม่ได้คิดจะเป็นพิธีกรนะ มันตลก บ้าบอ คนแบบนี้เราคิดว่าเป็นคนที่เราพลาดไปแล้ว เพราะเราปฏิเสธไม่ได้”
เจ็บปวดหลายอย่าง แต่ก็ยอมให้มันผ่านๆ ไป ชี้ไม่มีใครปลดเม็กซิโกออกจากตำแหน่งได้ นอกจากจะเบื่อเอง
“ผมไม่อยากคาบเกี่ยวไปยุ่ง เพราะมรสุมที่ผ่านมาไม่ทำอะไรก็โดนเยอะ จนต้องใช้ความสงบ ยอมทุกอย่าง ยอมรับพิธีกร ยอมรับกรรมการ จนยอมรับผลตัดสิน มันเจ็บปวดมาก ผมก็ยอม ให้มันผ่านๆ ไปกับความจำยอม ให้มันจบๆ กันไป ผมว่าไม่มีอะไรไปปลดเม็กซิโกได้ นอกจากเขาเบื่อเอง เพราะเม็กซิโกเขาใหญ่สุด นอกจากวันนึงน้องเขาเบื่อ น้องไม่สนุกแล้ว เพราะน้องเขาเป็นแบบนี้ ทนความกดดันไม่ได้ในทุกบริบททำงานร่วมกัน ฉะนั้นปัจจัยอยู่ที่ว่าน้องเบื่อหรือยัง ถ้าน้องเบื่อเมื่อไหร่ คงไม่มีใครปลด น้องคงไปเอง รอวันนั้น เป็นแบบนั้น
เรื่องนางงามสละตำแหน่ง เอาจริงๆ น่าจะสละไปแค่ 2 ฟิลิปปินส์ผมยังไม่เห็น ผมว่าเขาสละยาก มีรายละเอียดเชิงลึกที่ผูกพันหลายอย่าง น้องน่าจะยาก ไดเรกเตอร์คงไม่อนุญาตให้สละได้ง่ายๆ”
บอกถึงเม็กซิโกเบื่อ ไม่เอาแล้ว ก็ไม่อยากให้ “วีนา ปวีนา ซิงค์” ขึ้นแทน เพราะสถานการณ์ดูแปลก
“ถ้าเขาปลด โดยตามหลักการ รอง 1 ก็ต้องขึ้น ถ้าถามผม ว่าถ้าเม็กซิโกเขาเบื่อ ไม่เอาแล้ว อยากให้วีนาขึ้นไหม ผมตอบเลยว่าไม่อยาก เพราะการทำงานครั้งนี้ดูแปลก ดูประหลาด ดูงง ก็คิดว่าพอใจกับรอง 1 คนรักดีกว่า สถานการณ์ที่มันเละๆ ไปมากกว่านี้ วีนาไม่เซ็นสัญญา นโยบายเราไม่เซ็นอะไรเลย ก็คือทำงานให้ ถ้าอยากให้ทำอะไร
การไม่เซ็นก็ไม่มีผลต่อตำแหน่ง เพราะก่อนเราคุยมีผลกระทบต่อน้อง ทั้งหมดที่มีผลกระทบเขาต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อน รอง 1 ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายหรอก คนที่ไม่สมเหตุสมผล มีอีกร้อยพันประการ ที่ถูกโจมตีกันอยู่ อันนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องไประมัดระวังจัดการซะ ไม่ต้องไปสนใจวีนาหรอก”
ขอบคุณคนอยากให้วางมือมาเดินหน้าแกรนด์ ลั่นปล่อยวางเยอะแล้ว ให้ลุ้นชี้ชะตาอนาคต MU สิ้นปีนี้
“ก็ต้องขอบคุณที่คนอยากให้วางมือแล้วมาเดินหน้าแกรนด์ เป็นความคิดนึงที่เหมือนคนในออฟฟิศผม ผมก็ไม่ได้เอามาใส่มือเต็มประดานะ ถึงวันนี้ผมปล่อยวางเยอะ ถ้าผมเอาจริงเอาจัง สถานการณ์แบบนี้ผมไม่ยอมหรอก ผมต้องขอดูผลตัดสินของกรรมการทุกคน ผมต้องทำทุกอย่าง แต่นี่ผมปล่อยวางให้ เพราะคิดว่าไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตเรามากมาย เราทำธุรกิจเพียงแค่ว่าให้มันประสบความสำเร็จด้านการได้เงิน ส่วนหัวใจหลักเรายังเป็นแกรนด์
เรามาลุ้นกันก่อนสิ้นปีดีกว่า ว่าสถานการณ์ MU จะไปตกอยู่ตรงไหน จะมีการเปลี่ยนการทำงานมากน้อยอย่างไร อันนี้มันจะชี้ชะตาอนาคตของเขา ไม่ใช่ของเรา แต่เราก็ยินดีผันตามที่เขาต้องการ แต่ทั้งหมดทั้งมวล ตอนนี้ MGI มามุ่งเน้นแกรนด์ไทยแลนด์ แกรนด์อินเตอร์ฯ เร็วๆ นี้น่าจะมีออลสตาร์ แต่รอประชุมวันมะรืนนี้ เรื่องท่วงทำนอง จังหวะ กฎกติกา”
ส่วนเรื่อง “แอน จักรพงษ์” ยังอยู่ไทยไหม หรือเปลี่ยนสัญชาติไปแล้วตามข่าว และได้คุยกันไหม ทำเอา “ณวัฒน์” หัวเราะ ก่อนตอบว่า “โอ้ย ผมตอบไม่ได้ เรื่องคุณแอน ตอบไม่ได้ครับ (หัวเราะ) แกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้ว”