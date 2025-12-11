เจ้าชายอับดุลมาทีน หายเหนื่อย มีพระชายาดูแลติดขอบสนาม

เรียกว่ามดเต็มสนามวีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโลปาร์ค เลยทีเดียว เมื่อ “เจ้าชายอับดุล มาทีน” แห่งบรูไน ที่ทรงร่วมการแข่งขันโปโล ในนามของทีมชาติบรูไน ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ สนามวีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโลปาร์ค อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยหลังจากแข่งเสร็จก็มี “เจ้าหญิงอนิชา รอสนาห์ อิซา-คาเลบิก” พระชายาที่ทรงมาเชียร์ถึงขอบสนาม เข้ามาดูแลเท็กแคร์อย่างใกล้ชิด สวีทหวานจนหลายคนอิจฉาไปตามๆ กัน และงานนี้เจ้าชายทีนคงหายเหนื่อย
#CelebOnline #เจ้าชายมาทีน #บรูไน #เจ้าหญิงอนิชา #ไฮโซ #ข่าวบันเทิง #ข่าวไฮโซ #เซเลบออนไลน์ #ข่าวTiktok
Cr.Royalworldthailand