“เสธดอลล่าร์" รุดช่วยน้ำท่วมภาคใต้อย่างไว!

เวลานี้หลายคนต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างใกล้ชิด และเป็นเรื่องที่สร้างความปราบปลื้มใจที่คนไทยคนหลายต่างพากันช่วยเหลือกันคนละมือคนละมือ หนึ่งในนั้นคือ “เสธดอลล่าร์" พล.ต.พัชร รัตตกุล ซึ่งเป็นผู้บริหารของโค้ก ภาคใต้ - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รุดไปยังพื้นที่ภาคใต้อย่างรวดเร็ว ด้วยเพราะส่วนหนึ่งมีธุรกิจอยู่ในภาคใต้ จึงรู้พื้นที่เป็นอย่างดี แถมยังมีลูกทีมคอยซัพพอร์ตอย่างแข่งขัน ทั้งลุยน้ำ ขึ้นเรือ ไปมอบสิ่งของและให้กำลังใจชาวบ้านที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาที่เวลานี้นับว่าหนักสุด
ยังไงก็ขอเป็นกำลังให้ทุกท่านและทุกหน่วยงานที่กำลังเร่งส่งความช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ ให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดี และหลุดพ้นจากภัยพิบัติไปในเร็ววัน
Cr.Dollar_rattakul