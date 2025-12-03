xs
CDC จัดงาน CDC Golf #2: Designing on the Green

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำ จัดงาน CDC Golf #2: Designing on the Green นำโดย กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ที่รวบรวมเหล่านักกอล์ฟ ผู้ประกอบการ นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และอินทีเรียร์ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษบนสนามกอล์ฟ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวนด้วยมิตรภาพและความสนุกสนานโดยมี สมิตร โอบายะวาทย์และ ภาค โอสถานนท์ ร่วมงาน ณ สยามคันทรีคลับ แบงคอก

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ นายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย ร่วมกับ ศรชัย สุเนต์ตา รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Wealth & Investment Product ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวใหญ่ การแข่งขันเทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่78 ประเภทบุคคลคู่ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ การแข่งขันรายการ Thailand Senior Master Championship 2025 ในเดือนธันวาคมนี้ โดยมี กิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล, แทมมารีน ธนสุกาญจน์ และ ณิชาต์ เลิศพิทักษ์สินชัย ร่วมงาน ณ ซีดีซี บอลรูม ที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)

อาดิดาส เปิดโปรแรงส่งท้ายปีกับ END OF SEASON SALE มอบส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับสินค้ากว่า 1,000 รายการ ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น ชุดออกกำลังกาย รองเท้า และแอกเซสซอรี่อื่น ๆ อีกมากมาย เอาใจทั้งเหล่านักช็อปและสายสปอร์ตได้เลือกช็อปไอเทมโปรดในราคาสุดคุ้ม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2568 ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์, อาดิดาส ออริจินอลส์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ
- สินค้าที่ร่วมรายการอาจแตกต่างไปแต่ละร้านค้า
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุค www.facebook.com/adidasTH อินสตาแกรม @adidasthailand และติ๊กต็อก @adidas_th หรือที่แฮชแท็ก #adidas

