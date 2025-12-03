อาดิดาส พา แอนดี้ โคล เยือนไทย แฟน แมนฯยู เต็มอิ่มกิจกรรม RED DEVILS RUN และ MEET THE TREBLE WINNER ANDY COLE ใกล้ชิดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

อาดิดาส (ประเทศไทย) มอบประสบการณ์สุดล้ำค่าให้กับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จัดเต็มกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับ แอนดี้ โคล ตำนานกองหน้าชุดทริปเปิ้ลแชมป์ปี 1999 ที่ adidas Football Fan Zone ณ ดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
เริ่มต้นช่วงเช้าต้อนรับลมหนาวแรกของกรุงเทพฯ ด้วยกิจกรรม RED DEVILS RUN ที่แฟนบอลปีศาจแดงกว่า 200 คน มารวมตัวกันที่ adidas Football Fan Zone ณ ดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ จากนั้นก็ออกไปวิ่งระยะทาง 2.5 กิโลเมตร โดยมี แอนดี้ โคล มาร่วมสร้างสีสันด้วยการนั่งตุ๊กตุ๊กสีแดงนำขบวน พร้อมแปะมือต้อนรับทุกคนที่บริเวณเส้นชัย ร่วมพูดคุยกับแฟนบอลอย่างเป็นกันเอง และแจกเสื้อพร้อมลายเซ็นให้กับผู้โชคดีอีกด้วย
เท่านั้นยังไม่พอ อาดิดาส ส่งมอบความพิเศษอย่างต่อเนื่องในช่วงเย็นด้วยกิจกรรม MEET THE TREBLE WINNER ANDY COLE ที่ adidas Football Fan Zone ณ ดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดโอกาสให้เหล่าเรด อาร์มี ได้พบปะกับ แอนดี้ โคล อย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมกิจกรรม ‘CAN ANDY SAY THIS?!’ ที่อดีตกองหน้าปีศาจแดงจะได้ลองออกเสียงชื่อเล่นของแฟนบอลชาวไทยที่มาร่วมงาน อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์ความประทับใจยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้ เพราะยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษก็คือ ไบร์ท-วชิรวิชญ์ นักแสดงชื่อดัง และ อาดิดาส แบรนด์ พาร์ทเนอร์ ที่มาปรากฏตัวและร่วมพูดคุย พร้อมกับโชว์ทักษะฟุตบอลร่วมกับแอนดี้ โคล ที่โซนกิจกรรม STRIKEZONE นอกจากนี้ แอนดี้ โคลยังได้แจกลายเซ็นให้แก่แฟนปีศาจแดง และถ่ายรูปแบบใกล้ชิดตัวต่อตัวอีกด้วย
ก่อนส่งท้ายความประทับใจแก่แฟนๆ ด้วยการเข้าร่วม Watch Party ชมการแข่งขันระหว่าง คริสตัล พาเลซ และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในคืนวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย.ร่วมกับกองเชียร์ FC ชาวไทย ซึ่งกิจกรรมจบลงด้วยชัยชนะของปีศาจแดง ที่บุกเอาชนะไป 2-1 ทำให้แฟนบอลทุกคนได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและความทรงจำสุดล้ำค่าที่มิอาจลืมเลือนเลยทีเดียว
ในโอกาสสุดพิเศษที่ แอนดี้ โคล ได้มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ อาดิดาส ได้เผยโฉมแบบตัวอักษรและตัวเลขดีไซน์พิเศษบนเสื้อฟุตบอล Manchester United 2025/26 เพื่อให้แฟนบอลแมนฯ ยูไนเต็ด ได้สกรีนบนเสื้อเป็นที่ระลึกอีกด้วย! เพียงซื้อเสื้อฟุตบอล Manchester United 2025/26 รุ่น Home, Away หรือ Third มูลค่า 2,900 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรีทันที! ชุดตัวอักษรและตัวเลขดีไซน์พิเศษ ประกอบด้วยตัวเลขลายยักษ์ไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากปีศาจในแบบฉบับไทย ตัวอักษรหรือสระภาษาไทยจำนวน 4 ชิ้น และตัวเลข 2 ชิ้น พร้อมสิทธิ์ซื้อตัวอักษรหรือสระเพิ่มในราคา 20 บาทต่อชิ้น ตัวอักษรและตัวเลขสามารถนำไปสกรีนบนเสื้อฟุตบอลอาดิดาสได้ทันที ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือเลือกรับเป็นแผ่นรีดร้อนไปสกรีนเองตามต้องการ เฉพาะที่ adidas Football Fan Zone ณ ดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2568 และที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าตัวอักษรและตัวเลขจะหมด
ติดตามกิจกรรมสุดพิเศษและรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่เฟซบุค www.facebook.com/adidasTH อินสตาแกรม @adidasthailand และ @adidasfootball ติ๊กต็อก @adidas_th หรือที่แฮชแท็ก #adidas และ #adidasfootball