ฉลองโรงแรมหรูแห่งใหม่ย่านราชประสงค์ “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ”

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) จัดงานเปิดตัว “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ” (Grande Centre Point Prestige Bangkok) แลนด์มาร์คสุดหรูแห่งใหม่ย่านราชประสงค์ นับเป็นโรงแรมแห่งที่สองภายใต้ Prestige Tier ระดับลักชัวรีใหม่ ของกลุ่มโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ได้รับการออกแบบอย่างหรูหราและโดดเด่นเฉพาะตัว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง ด้วยการผสานสถาปัตยกรรม ที่ได้แรงบันดาลใจจากอาร์ตเดโคเข้ากับเสน่ห์ของศิลปะไทยร่วมสมัย และการตกแต่งภายในอย่างหรูหรา พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย วิวทิวทัศน์ย่านราชประสงค์ที่เต็มไปด้วยสีสัน หรือวิวพื้นที่สีเขียวของสนามราชกรีฑาสโมสร (RBSC)
ภายในงานมี สุวรรณา พุทธประสาท และทีมผู้บริหารโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหรูหราสง่างาม เคล้าเสียงเปียโนจาก “โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” ภายในสวนสวยที่โซน The Garden
ช่วงค่ำสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจาก “นิว-นภัสสร สุวรรณานนท์” ศิลปินสาวเสียงทรงพลัง และ “บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์” เจ้าพ่อดิสโก้เมืองไทย ร่วมอัปบีทความสนุกปิดท้ายค่ำคืนสุดประทับใจอย่างงดงาม