กัปตัน Timothy Eldredge รับรางวัล “FAA Wright Brothers Master Pilot Award” จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหรัฐฯ

ร่วมแสดงความยินดี : พลโท สบโชค ศรีสาคร พร้อมด้วย ภัทรพร สันตธาดาพร, ศรีศุภางค์ มอริส, Andrew Morris (แอนดรูว์ มอริส) และสุภาพร เอ็ลเดรจ ร่วมแสดงความยินดีกับ กัปตัน Timothy Eldredge (ทิมโมธี เอ็ลเดรจ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “FAA Wright Brothers Master Pilot Award” หรือ รางวัลนักบินอาวุโส “พี่น้องตระกูลไรต์” ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหรัฐฯ เพื่อเป็นการยกย่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งประสบการณ์การบินอันเป็นแบบอย่าง ความเป็นมืออาชีพ การอุทิศตนอย่างมีเกียรติต่อความปลอดภัยทางการบิน และอุตสาหกรรมการบิน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ Level 50 Rooftop โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี