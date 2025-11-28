รวมอดีตคนเคย “คุก” 7 เซเลบดังติดตาราง

ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นคนมีชื่อเสียง แต่ไม่ว่าจะเป็นคดีฉ้อโกง ฆาตกรรม ข่มขืน หรืออาญาทางการเมือง ทำให้พวกเขาเหล่านี้ต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลานาน
มาร์ธา สจ๊วต
เจ้าแม่ไลฟสไตล์กูรูคนดัง ที่สมัยเป็นรุ่งสุดๆ เธอเป็นเจ้าของแบรนดิ้งด้านไลฟสไตล์ที่มีทั้งแมกกาซีน ช่องโทรทัศน์ และเป็นไอดอลขวัญใจแม่บ้านทั่วโลก เป็นมหาเศรษฐีสาวระดับพันล้านที่สร้างตัวขึ้นมาเอง แต่จากการซื้อขายหุ้นภายในแบบไม่โปร่งใสทำให้เธอถูกศาลตัดสินจำคุก ไปใส่ชุดนักโทษอยู่ 5 เดือนในเรือนจำ และออกมากักตัวที่บ้านอีก 5 เดือนเมื่อช่วงปี 2548
ดานี อัลเวส
ด้วยสถิติการคว้าแชมป์ 46 สมัยในอาชีพค้าแข้ง โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2008-2016 กับสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา ซึ่งเขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้ถึง 3 สมัย และแชมป์ลาลีกา 6 สมัย “ดาเนียล ‘ดานี’ อัลเวส ดา ซิลวา” คือหนึ่งในนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาล แต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ซูเปอร์สตาร์ผู้นี้ถูกศาลสเปนตัดสินจำคุกเป็นเวลา 4 ปีครึ่ง ในข้อหาข่มขืน
ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน
หนึ่งในผู้อำนวยการสร้างที่ประสบความสำเร็จ และมีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของฮอลลีวูด จนถึงเดือนตุลาคม 2017 เขาถูก ตัดสินจำคุก 23 ปีกับคดีที่นิวยอร์ก ในข้อหาข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศ สามปีต่อมา ผู้ก่อตั้งสตูดิโอภาพยนตร์มิราแม็กซ์ถูกตัดสินจำคุกเพิ่มอีก 16 ปี เรื่องอื้อฉาวของไวน์สตีนถือเป็นจุดชนวนสำคัญของการเคลื่อนไหว #MeToo ในเวลาต่อมา
เอมี โลเคน
เป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่อง ‘Cry-Baby’ ซึ่งเธอแสดงประกบ “จอห์นนี เดปป์” และซีรีส์ทางทีวีเรื่อง ‘Melrose Place’ เมื่อปี 2010 เธอเมาแล้วขับ เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์และทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิต โลเคนยุติอาชีพนักแสดงในฮอลลีวูด ก่อนถูกศาลตัดสินจำคุก 3 ปีในข้อหาขับรถโดยประมาทและขับรถขณะมึนเมา เธอได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดในปี 2015
ซูจ ไนท์
โปรดิวเซอร์เพลงฮิปฮอปชื่อดังและผู้ร่วมก่อตั้งค่ายเพลง Death Row Records ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคนโดยไม่เจตนา เขาถูกตัดสินโทษจำคุก 28 ปี จากการมีส่วนเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี 2015 ซึ่งทำให้ “เทอร์รี คาร์เตอร์” เพื่อนของเขาและผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Heavyweight Records เสียชีวิต
เจน ชาห์
เจ้าแม่สแกมเมอร์ เป็นที่รู้จักจากรายการเรียลิตี้ทีวี ‘The Real Housewives of Salt Lake City’ เมื่อเดือนมกราคม 2023 เธอถูกตัดสินจำคุก 6 ปีครึ่ง ฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ เธอให้การสารภาพในศาลว่ามีบทบาทนำในการหลอกลวง โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุและผู้ไร้การศึกษาเป็นหลัก
แดนนี มาสเตอร์สัน
นักแสดงชาวอเมริกันวัย 47 ปี มีผลงานเป็นที่รู้จักจาก ‘That ‘70s Show’ และ ‘The Ranch’ ถูกศาลตัดสินเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมว่ามีความผิดฐานข่มขืนผู้หญิงสองคนในปี 2003 ในคดีที่สามซึ่งเกี่ยวข้องกับการข่มขืนผู้หญิงอีกคนหนึ่ง คณะลูกขุนไม่สามารถมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ได้ เขาจึงถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต แต่อุทธรณ์เหลืออย่างน้อย 30 ปีโดยไม่มีสิทธิ์ขอพักโทษ