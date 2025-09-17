“ทรูวิชั่นส์ นาว” ผนึกกำลัง CreAsia Studio และ SERA เปิดตัว “RACE TO SPACE THAILAND : ศึกพิชิตอวกาศ” เรียลลิตี้ปั้นคนไทยคนแรกสู่ห้วงอวกาศ! เปิดรับสมัครผู้สนใจแล้ววันนี้

“ทรูวิชั่นส์ นาว” ผนึกกำลัง CreAsia Studio และ SERA เปิดตัว “RACE TO SPACE THAILAND : ศึกพิชิตอวกาศ” เรียลลิตี้ฟอร์มยักษ์พร้อมภารกิจจริงร่วมปั้นคนไทยคนแรกสู่ห้วงอวกาศ ! ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจแล้ววันนี้
การเดินทางสู่อวกาศเริ่มต้นแล้ว! ทรูวิชั่นส์ นาว จับมือพันธมิตรระดับสากลทั้ง CreAsia Studio ผู้ผลิตความบันเทิงระดับโลก และ Space Exploration & Research Agency (SERA) องค์กรผู้อยู่เบื้องหลังโปรแกรมการบินอวกาศ ประกาศเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ ที่พลิกโฉมวงการและฉีกทุกขอบเขตความบันเทิง กับรายการเรียลิตี้ “Race to Space Thailand : ศึกพิชิตอวกาศ” ครั้งแรกในประเทศไทยที่จะร่วมภารกิจค้นหานักบินอวกาศคนแรกของชาติ ที่จะได้เดินทางสู่ห้วงอวกาศจริงบนยานอวกาศ New Shepard จาก Blue Origin ณ สหรัฐอเมริกา พร้อมเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้ร่วมพิสูจน์ความฝันให้เป็นความจริงแล้ววันนี้ และจะออกอากาศเดือนพฤศจิกายนนี้ ทาง “ทรูวิชั่นส์ นาว” ที่เดียวเท่านั้น
Race to Space Thailand : ศึกพิชิตอวกาศ ไม่ใช่แค่รายการแข่งขันทั่วไป แต่มีรูปแบบรายการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และถือเป็นก้าวบุกเบิกครั้งสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้าน พร้อมเปิดประตูให้คนไทยทุกคนได้กล้าฝันไกลเกินขีดจำกัด โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการเรียลลิตี้ “RACE TO SPACE THAILAND : ศึกพิชิตอวกาศ” ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2568 ณ TNN STUDIO ชั้น 3 ฝั่ง EAST ทรู ดิจิทัล พาร์ค
บรรยากาศภายในงานพิธีกรกล่าวต้อนรับ คุณองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมด้วยพันธมิตรบุคคลสำคัญ Deepak Dhar ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท Banijay Asia, Endemol Shine India, Joshua Skurla Co-Founder จาก SERA, และ CreAsia Studio ผู้ผลิตรายการ, Jessica EVP,CreAsia ผู้สนับสนุนรายการ, คุณอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ, คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น อีกทั้ง คุณกอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล นักแสดง, คุณกรทอง วิริยะเศวตกุล นักสื่อสารดาราศาสตร์, คุณเติ้ล ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน บรรณาธิการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง spaceth.co
องอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นHome of Entertainment แห่งยุคดิจิทัล ทรูวิชั่นส์ นาวเดินหน้าสรรหาคอนเทนต์ระดับโลกที่ไม่เหมือนใครมาให้คนไทยได้สัมผัส โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตดิจิทัลและสร้างแรงบันดาลใจอย่างไร้ขีดจำกัด การร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์กับ The Space Exploration & Research Agency (SERA) องค์กรสำรวจและวิจัยอวกาศจากสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนประตูสู่คอนเทนต์ยิ่งใหญ่ระดับสากลไม่เพียงเป็นการเปิดตัวเรียลลิตี้ฟอร์มยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวแรกของการเปิดประสบการณ์แห่งอวกาศของใครหลายๆคน ที่มีความฝันอยากเดินทางสู่อวกาศ โอกาสนี้สำหรับคนไทยทุกคนที่ไม่ว่าอาชีพหรือเพศใด เพียงคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการเรียลลิตี้ Race To Space Thailand : ศึกพิชิตอวกาศ ผู้ชนะเลิศจะเป็นผู้มีโอกาสเดินทางสู่ยาน New Shepard จาก Blue Origin New Shepard จำนวน 1 ที่นั่ง จากทั้งหมด 6 ที่นั่ง และเป็นโอกาสที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์คนไทยคนแรก ที่จะก้าวสู่อวกาศได้อย่างแท้จริง”
ดีพัค ดาร์ (Deepak Dhar) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท Banijay Asia, Endemol Shine India และ CreAsia Studio กล่าวว่า “CreAsia Studio เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์สตูดิโอที่แข็งแกร่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถผลิตคอนเทนต์ระดับโลกที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัย และในขณะเดียวกันก็หยั่งรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยรายการ ‘Race to Space Thailand : ศึกพิชิตอวกาศ’ ถือเป็นแนวคิดที่สร้างความเปลี่ยนแปลง (Disruptive) และสะท้อนวิสัยทัศน์ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ นี่ไม่ใช่เพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้น แต่มันคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ TrueVisions NOW และทำงานอย่างใกล้ชิดกับ SERA ในการพัฒนารูปแบบรายการที่เปิดโอกาสให้การเดินทางสู่อวกาศไม่ใช่แค่เรื่องของนักบินอวกาศอีกต่อไป แต่เป็นโอกาสที่ ‘คนธรรมดา’ จะสามารถก้าวไปสู่อวกาศได้จริง”
โจชัว สเคอร์ลา (Joshua Skurla) ผู้ร่วมก่อตั้ง SERA กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง SERA, TrueVisions NOW และ CreAsia Studio มีพื้นฐานมาจากวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งประเทศ การเปิดกระบวนการคัดเลือกนักบินอวกาศให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฟ้นหาบุคคลหนึ่งคนเพื่อเดินทางสู่อวกาศเท่านั้น แต่เป็นการจุดประกายปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่รวมพลังคนทั้งประเทศไว้ในเป้าหมายเดียวกัน เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในช่วงเวลาสำคัญนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการคัดเลือกนักบินอวกาศคนแรกของไทย”
อนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า “CPF เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย ด้วยแนวคิด Fuel Human’s Possibilities จึงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Race to Space เพื่อพาคนไทยคนแรกขึ้นสู่ห้วงอวกาศ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับชาวไทย จากความสำเร็จที่ CPF ได้ส่งไก่ไทยให้นักบินอวกาศได้ทานเป็นครั้งแรก วันนี้เรากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ก้าวใหม่ร่วมกันอีกครั้ง“
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เมื่อศักยภาพของมวลมนุษยชาติหลอมรวมกับพลังแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี จะก่อให้เกิด “อานุภาพแห่งขีดจำกัดใหม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด” ทรูเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยว่าจะก้าวข้ามเส้นขอบฟ้าและสร้างมาตรฐานใหม่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ การผนึกกำลังกับโครงการ Race to Space Thailand คือ World-Class Sensation เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ทุกคนต้องจับตา ซึ่งกลุ่มทรูตั้งใจทุ่มเทผสานความพร้อมของระบบนิเวศทางเทคโนโลยี และ True5G เครือข่ายอัจฉริยะล้ำหน้า เพื่อยกระดับทุกการเชื่อมต่อให้เป็นพลังแห่งความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจอันไร้ขอบเขต ที่จะสะท้อนชัดว่า เมื่อความฝันและเทคโนโลยีมาบรรจบกัน ไม่มีสิ่งใดไกลเกินจริง — even beyond the horizon.”
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ แอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW หรือ https://tvs-now.onelink.me/fKef/xpg6hau1 ได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2568
เพื่อคว้าโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิต ที่คนไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างภาคภูมิใจ และเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ทรูวิชั่นส์ นาว จะได้ร่วมส่งคนไทยคนแรกไปอวกาศพร้อมกัน
พิเศษสุด!!! ติดตามชมรายการเรียลลิตี้แห่งปี “Race to Space Thailand : ศึกพิชิตอวกาศ” ได้ที่เดียวบนแอป “ทรูวิชั่นส์ นาว” พฤศจิกายนนี้ กับแพ็กเกจ Now Ent เริ่มต้นเพียง 99 บาท ต่อเดือน
เกี่ยวกับ CreAsia StudioCreAsia Studio มุ่งมั่นในการผลิตคอนเทนต์ออริจินัลคุณภาพสูงทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น สตูดิโอแห่งนี้มีเป้าหมายในการนำเสนอเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์และน่าติดตามสู่ผู้ชมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ล่าสุด CreAsia Studio ได้ประกาศเปิดตัวซีรีส์แนวอาชญากรรม–ระทึกขวัญเรื่อง ‘My Chef in Crime’ ร่วมกับ Vision+ ในประเทศอินโดนีเซีย
เกี่ยวกับ SERA Space Exploration & Research Agency (SERA) ก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจในการสร้างชุมชนระดับโลกที่อุทิศตนให้กับการสำรวจและวิจัยด้านอวกาศ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็น "หน่วยงานอวกาศสำหรับทุกคน"
