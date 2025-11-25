“เจี๊ยบ พิจิตรา” ไทยดีไซเนอร์ระดับตำนาน กลับมาทวงบัลลังก์ในโอกาสครบรอบ 45 ปี

ในยุคที่วงการแฟชั่นวิ่งไล่ตามกระแสอย่างไม่หยุดยั้ง ชื่อของ “เจี๊ยบ-พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์” ยังคงยืนหยัดด้วยชื่อเสียงด้านความละเอียดละออ เนี้ยบไร้ที่ติ! มากกว่าครึ่งชีวิตในวงการออกแบบเสื้อผ้าและแฟชั่น เธอสร้างตัวตนทางศิลปะผ่านแบรนด์ Pichita จนกระทั่งวันนี้ผ่านมากว่า 45 ปีแล้ว แต่ชื่อเสียงและฝีมือยังคงถูกจารึกไว้ในหน้าหนึ่งของวงการแฟชั่นไทย
เจี๊ยบ พิจิตรา ดีไซเนอร์รุ่นเก๋า ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟไดเรกเตอร์ ห้องเสื้อพิจิตรา ซึ่งเติบโตมากับกองผ้าของผู้เป็นแม่ ที่เป็นระดับตำนาน อย่าง อาจารย์ลำยงค์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้ก่อตั้งห้องเสื้อและโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นสถาบันสอนแฟชั่นแห่งแรกๆ ของประเทศไทย ทำให้เจี๊ยบเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับงานช่างเสื้อ ตั้งแต่วัยเด็กจึงได้เห็นวิธีการวัดตัว วางแพตเทิร์น จับจีบ และเย็บประกอบทีละชิ้น กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยที่เธอไม่รู้ตัว
ด้วยความหลงใหลในงานออกแบบอย่างจริงจัง เธอจึงก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นในฐานะนักออกแบบรุ่นใหม่ในยุคนั้น ที่เชื่อในความคิดสร้างสรรค์ เธอศึกษาด้านการออกแบบและการวางแพตเทิร์นอย่างจริงจัง ซึ่งต่อยอดจากประสบการณ์การสังเกตตั้งแต่เห็นคุณแม่ทำ จากนั้นเริ่มเป็นช่างเสื้อให้แก่ลูกค้ากลุ่มเล็กๆ ในช่วงแรกเน้นงานที่เรียกว่า Made-to-order หรืองานสั่งตัด ที่ต้องใช้ความเข้าใจลึกซึ้งในสรีระของผู้สวมใส่ จนถึงการเย็บมือขั้นสุดท้าย ทุกชิ้นของเธอเป็นดั่งงานศิลปะที่เรียกว่า แฮนด์เมดได้เลยทีเดียว จนลูกค้าบางคนกลายเป็นลูกค้าประจำ และนำไปสู่การบอกต่อ ในแวดวงสตรีระดับผู้นำ นักการทูต นักธุรกิจ และกลุ่มไฮโซในแวดวงสังคม
แบรนด์ Pichita ถูกตั้งขึ้นบนหลักคิดที่เรียบง่ายว่า ความหรูหราที่ทำให้คนโดดเด่นไม่ใช่ตัวชุด งานของเธอเน้นเส้นสายโครงสร้าง ความสมดุลของแพตเทิร์น สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผลงานดูโดดเด่นคือ แบรนด์พิจิตราเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ยุคแรก ที่ให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทย ผ้าเนื้อพิเศษจากโรงทอคุณภาพสูง และผ้าที่เผยเสน่ห์ของเส้นใยธรรมชาติ
สิ่งที่เป็นที่พูดถึงในแวดวงโซเชียลมีเดียล่าสุด กับการที่ได้ทราบว่า เธอคือผู้อยู่เบื้องหลังฉลองพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ขณะที่พระองค์ทรงออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลายๆ ครั้งที่เสด็จเยือนต่างประเทศ โดยเจี๊ยบได้เล่าผ่านรายการเจาะใจว่า
“คุณข้าหลวงมาตามหาแล้วบอกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงอยากให้ทำชุดไทยถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพราะจะเสด็จไปอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสให้เข้าเฝ้าฯ ตรัสว่าทรงจำได้ว่า คุณลำยงค์ บุณยรัตพันธุ์ ได้เคยถวายงานสมเด็จแม่ แต่ทรงรู้ว่าคุณลำยงค์เสียแล้ว จึงให้คุณพิจิตราผู้เป็นทายาท ดูแลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”
ถือเป็นเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้เธอได้ทำฉลองพระองค์ชุดไทยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี โดยชุดแรกคือ ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน เมื่อครั้งโดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา แห่งอังกฤษ ณ มหาวิหารเวสต์มินเตอร์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566
จากนั้นมีโอกาสทำฉลองพระองค์ถวายอีกหลายครั้ง ซึ่งหลายๆ ครั้งก็ได้รับคำยกย่องจากต่างชาติว่า ทรงฉลองพระองค์ทุกชุดอย่างงดงาม งามสง่า และมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่เสมอ ล่าสุด กับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียมากมายถึงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ว่าทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยที่งดงาม และได้รับคำชมเชยจากชาวจีน โดยมีทั้งชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยจักรี และชุดไทยร่วมสมัย ที่ห้องเสื้อพิจิตราเป็นผู้ออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์บางส่วน ซึ่งได้รับคำชมว่าเป็นฝีมือระดับโลก
ตอกย้ำว่ากาลเวลากว่า 45 ปี ฝีมือและฝีเข็มของพิจิตรายังคงละเมียดละไมอยู่เสมอ และหลังจากนี้ จะมีการสืบทอดฝีมือไปสู่ทายาทรุ่นที่สาม ฑาทิม รักษะจิตร ที่เข้ามาสานต่อวิสัยทัศน์ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ แต่ยังคงความละเอียดทุกฝีเข็มของแบรนด์พิจิตรา