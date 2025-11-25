5 คนดังฮอลลีวูดรุ่นใหญ่ไม่ยอมแก่ ส่องลุควัย 70 กะรัตยังแจ๋ว

สำหรับบางคนแล้ว พอก้าวถึงวัยแซยิดครบ 60 ปีตามเกณฑ์เกษียณอายุ ก็ถือว่าเข้าสู่วัยชราอย่างเป็นทางการ อาจทำให้รู้สึกว่าแก่ไปตามตัวเลขที่สูงขึ้น เกิดความซึมเศร้า เหงาหงอย ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเคย บ้างก็ปล่อยตัวให้ร่วงโรยไปตามวัย แต่ไม่ใช่เซเลบรุ่นดึกเหล่านี้ ที่ไม่ยอมให้ตัวเลขมาหยุดยั้งความหล่อความสวย ยังคงรักษาลุคได้ดีกระชากวัยจนไม่น่าเชื่อว่า จะก้าวเข้าสู่เลข 7 กันแล้ว
เพิ่งจัดงานฉลองวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ไปหมาดๆ สำหรับอดีตนางแบบ “คริส เจนเนอร์” คุณแม่คนสวยของสาวๆ เซเลบบ้านคาร์ดาเชียน ต้นแบบความงามของทั้ง คิม คาร์ดาเชียน, เคนดัล และไคลีย์ เจนเนอร์ ที่แม้คริสจะถึงวัย 70 ปีแล้ว แต่ความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เธอยังหน้าตึง หุ่นเซี้ยะ ชนิดที่ดูเป็นพี่น้องกับลูกๆ ได้เลยทีเดียว
พระเอกที่คร่ำหวอดในวงการมากว่า 50 ปี “จอห์น ทราโวลตา” ที่ผ่านมาแล้วทั้งบทนักเต้น นักบู๊ ดราม่าเจ้าน้ำตา ในวัย 71 ปี เขายังดูสดใส แข็งแรง และยังคงมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่อง แถมยังมีถ่ายอยู่อีกถึง 3 เรื่อง ไม่ว่าจะในลุคสกินเฮดหัวโล้นก็ดูแมนล่ำ หรือจะลุคผมปัดเป๋ย้อนวัยไปสมัย Grease ก็หล่อเท่ไม่เหมือนหนุ่มวัย 70 กะรัตแต่อย่างใด
นักแสดงเจ้าบทบาท เจ้าของออสการ์ 3 ตัว และสถิติเข้าชิงมากถึง 21 ครั้ง “เมอรีล สตรีป” ที่ตอนนี้วัย 76 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรง กระฉับกระเฉง ดูอ่อนกว่าวัย และกำลังจะมีผลงานที่ผู้คนตั้งตารอ อย่างการกลับมารับบท มิแรนด้า พริสท์ลี บก.แฟชั่นสุดโหดใน The Devil Wears Prada ภาค2 ที่จะเข้าฉายกลางปีหน้าซึ่งครบรอบ 20 ปีของการเข้าฉายภาคแรก
พระเอกนักบู๊ “เควิน คอสต์เนอร์” ที่โลดแล่นในวงการมากว่า 4 ทศวรรษ ก็อายุครบ 70 ปีไปเมื่อต้นปี แต่ยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการ นอกจากจะแสดงแล้วยังนั่งแท่นโปรดิวเซอร์ กำลังทำโปรเจกต์ใหญ่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกา เป็นหนังคาวบอยที่ยาวถึง 4 ภาค และแพลนจะออกฉายไปถึงปี 2570 เลยทีเดียว
ปิดท้ายที่ “รีบา แมคอินไทร์” นักร้องคันทรีคนดัง ตำนานสาวผมแดงเสียงดี ที่เป็นขวัญใจคนอเมริกัน ตอนนี้แม้วัย 70 ปีแล้ว แต่เธอดูไม่แตกต่างจากสมัยสาวๆ เลย จนแฟนๆ แซวว่าเธอเป็นแวมไพร์ เพราะดูเหมือนเป็นอมตะหยุดอายุไว้แค่วัยไม่เกิน 40 ปี แถมยังสร้างผลงานไม่หยุด ล่าสุด เป็นโค้ชให้รายการ The Voice อเมริกาซีซั่นใหม่