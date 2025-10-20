"คิม คาร์ดาเชียน" สวมหน้ากากสีเนื้อ ปรากฏตัวสุดฮือฮาในงานกาล่า

คิม คาร์ดาเชียน ปรากฏตัวสุดสะดุดตา! สวม “หน้ากากสีเนื้อ” ปิดทั้งใบหน้าในงานกาล่าลอสแอนเจลิส
คิม คาร์ดาเชียน ราชินีเรียลลิตี้ทีวี สร้างความฮือฮาในวงการแฟชั่นอีกครั้งระหว่างงาน Academy Museum Gala 2025 ที่ลอสแอนเจลิส เมื่อเธอปรากฏตัวในชุดเดรสของ Maison Margiela ที่มาพร้อม “หน้ากากสีเนื้อ” ปิดบังใบหน้าทั้งหมด ดึงดูดทุกสายตาในงาน ชุดดังกล่าวยังโดดเด่นด้วยคอร์เซ็ตรัดรูปและแขนเสื้อแบบถอดแยกได้ พร้อมเครื่องประดับโชกเกอร์เพชรเม็ดใหญ่เพิ่มความหรูหรา
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คาร์ดาเชียนเลือกสไตล์ปกปิดใบหน้า เพราะในงาน Met Gala 2021 เธอก็เคยสวมชุดดำทั้งตัวจาก Balenciaga มาแล้ว งานปีนี้ยังมีเหล่าคนดังเข้าร่วมคับคั่ง อาทิ เคนดัลล์ เจนเนอร์ น้องสาวของเธอที่พูดคุยกับเพื่อนสนิท เฮลีย์ บีเบอร์ รวมถึง ซิดนีย์ สวีนีย์, เจนนา ออร์เทกา, จอร์จ คลูนีย์ และ เอมิลี่ ราทาจคอฟสกี
การปรากฏตัวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังคิมเปิดใจถึงชีวิตสมรสที่ “เป็นพิษ” กับอดีตสามี คานเย เวสต์ ในพอดแคสต์ Call Her Daddy เธอกล่าวถึงการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตของเวสต์ที่ไม่ดีขึ้นจนต้องตัดสินใจหย่า เพื่อ “ปกป้องตัวเองและเป็นแม่ที่ดีขึ้น” พร้อมเผยว่าฟางเส้นสุดท้ายคือการที่เวสต์พูดถึงครอบครัวเธอในเชิงลบต่อสาธารณะ
คิมและคานเยแต่งงานกันในปี 2014 และมีบุตรร่วมกัน 4 คน ปัจจุบันทั้งคู่ใช้ชีวิตแยกทางกัน โดยคิมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้คือ “การตั้งขอบเขตที่ดี” ให้ลูก ๆ ได้เห็นเป็นตัวอย่างในอนาคต