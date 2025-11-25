xs
xsm
sm
md
lg

50 ปี “ไทยสากล กรุ๊ป” เซเลบร่วมพิสูจน์ความสำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปณิธาน, ปณิธิ และปวิตรา กอบกุลสุวรรณ
ในฐานะผู้นำที่ยืนหยัดเคียงข้างอุตสาหกรรมการผลิตไทย บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิดหลัก “Infinite Potential-ศักยภาพไร้ขีดจำกัด” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของมิตรภาพและความผูกพันที่สั่งสมมายาวนานระหว่างลูกค้า คู่ค้า และครอบครัวไทยสากล

สุวรรณา และประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ
ภายในงานมีการจัดแสดง Company Gallery เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจและนวัตกรรมใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัท และ KANORI Station บูธอาหารญี่ปุ่นสุดพรีเมียม โดยมีคู่ค้าและพันธมิตรคนสำคัญ อาทิ ทาเคมะ อิโซกาย่า, แซม เจา, พงศ์แสง วงศ์สถิตย์พร,พงศ์ชัย วงศ์สถิตย์พร, ปิงซุน หวัง, สมหวัง หวังสาธิต, อิทธิชัย เลิศสิริมงคลชัย, สมบูลย์ สุตันนิวรคุณ, พิเชษฐ วงศ์ตระกูลกิจ, สโรชิณ เพชรอินทร, ศิริวรรณ อัศวชัยโสภณ, วราภรณ์ เลิศพนมวรรณ, ฐนุชดี เสรีวัฒนโนภาส, ไอริน ภัทรประสิทธิ์, อภิชัย ไชยวินิจ, ณัฐชยา อารักษ์วิชานันท์ ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง

กรณ์วิภา โชติกเสถียร และสาวิตรี โรจนพฤกษ์

ฐนุชดี เสรีวัฒโนภาส, ไอริน ภัทรประสิทธิ์, อภิชัย ไชยวินิจ และณัฐชยา อารักษ์วิชานันท์

อภิชาติ ติณสูลานนท์

พิเชษฐ วงศ์ตระกูลกิจ

ทรรศนีย์ อัศวสกุลดี และ Stanley Chum

สโรชิณ เพชรอินทร, สุวรรณา กอบกุลสุวรรณ, ศิริวรรณ อัศวชัยโสภณ และ วราภรณ์ เลิศพนมวรรณ

ปณิธาน, ปณิธิ และปวิตรา กอบกุลสุวรรณ
สุวรรณา และประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ
กรณ์วิภา โชติกเสถียร และสาวิตรี โรจนพฤกษ์
ฐนุชดี เสรีวัฒโนภาส, ไอริน ภัทรประสิทธิ์, อภิชัย ไชยวินิจ และณัฐชยา อารักษ์วิชานันท์
อภิชาติ ติณสูลานนท์
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น