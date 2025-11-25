50 ปี “ไทยสากล กรุ๊ป” เซเลบร่วมพิสูจน์ความสำเร็จ

ในฐานะผู้นำที่ยืนหยัดเคียงข้างอุตสาหกรรมการผลิตไทย บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิดหลัก “Infinite Potential-ศักยภาพไร้ขีดจำกัด” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของมิตรภาพและความผูกพันที่สั่งสมมายาวนานระหว่างลูกค้า คู่ค้า และครอบครัวไทยสากล
ภายในงานมีการจัดแสดง Company Gallery เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจและนวัตกรรมใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัท และ KANORI Station บูธอาหารญี่ปุ่นสุดพรีเมียม โดยมีคู่ค้าและพันธมิตรคนสำคัญ อาทิ ทาเคมะ อิโซกาย่า, แซม เจา, พงศ์แสง วงศ์สถิตย์พร,พงศ์ชัย วงศ์สถิตย์พร, ปิงซุน หวัง, สมหวัง หวังสาธิต, อิทธิชัย เลิศสิริมงคลชัย, สมบูลย์ สุตันนิวรคุณ, พิเชษฐ วงศ์ตระกูลกิจ, สโรชิณ เพชรอินทร, ศิริวรรณ อัศวชัยโสภณ, วราภรณ์ เลิศพนมวรรณ, ฐนุชดี เสรีวัฒนโนภาส, ไอริน ภัทรประสิทธิ์, อภิชัย ไชยวินิจ, ณัฐชยา อารักษ์วิชานันท์ ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง