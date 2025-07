ยูโอบี จับมือร้าน “โอ้กะจู๋” และ ‘โอ้ จู๊ซ’ ส่งแคมเปญสุดคุ้มเสิร์ฟความฟินให้คนรักสุขภาพ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบีเท่านั้น

กรุงเทพฯ 3 กรกฎาคม 2568 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญใหม่ ครั้งแรกกับความร่วมมือสุดเอกซ์คลูซีฟกับร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยอดนิยมอย่าง ‘โอ้กะจู๋’ และ ‘โอ้ จู๊ซ’ พร้อมแคมเปญสองระดับที่มอบสิทธิประโยชน์เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีแคมเปญนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มุ่งตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และต้องการความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่ายต่อที่ 1 รับส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์กับเมนูพิเศษที่ร่วมรายการ รับส่วนลดเมนู Not Plain Cheesecake เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่ โอ้กะจู๋ และ รับส่วนลด 50%เครื่องดื่ม Signature menu เมื่อซื้อเครื่องดื่ม Signature menu ที่มีราคาเท่ากันหรือต่ำกว่าที่ โอ้จู๊ซ และต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อทานอาหารตามยอดที่กำหนดและแลกคะแนนสะสมนางสาวพิมณภัทร์ พงศ์เลิศโภคิน Head of Usage and Paylite, Card Business ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูโอบีให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและตรงใจกลุ่มลูกค้า การร่วมมือกับพันธมิตรอย่างโอ้กะจู๋ และโอ้ จู๊ซ ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสในการส่งต่อความสุข ความอร่อย และความคุ้มค่าให้กับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้รักสุขภาพที่ใส่ใจในไลฟ์สไตล์และคุณภาพของอาหาร”ศึกษารายละเอียดโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารในภาพ (จากซ้ายไปขวา) นางสาวสาวิตรี โรจนพฤกษ์ UOB influencer นางสาวพิมณภัทร์ พงศ์เลิศโภคิน Head of Usage and Paylite, Card Business ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) และพนักงานร้านโอ้กะจู๋