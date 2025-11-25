“จีชางอุค” ซุปตาร์เกาหลี ฉลองสองหมุดหมายสำคัญในไทย

ราโด (Rado) ฉลองการเปิดร้านบูติกของแบรนด์แห่งแรกที่กรุงเทพฯ ที่ห้างเซ็นทรัล พาร์ค โดยมี จีชางอุค (Ji Chang-wook) ซูเปอร์สตาร์ชาวเกาหลีและแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของราโด ร่วมเฉลิมฉลอง โดยมี มร.อาเดรียน บอสชาร์ด (Adrian Bosshard) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Rado เป็นประธานในพิธีนี้ พร้อมลูกค้าวีไอพีหลากหลายกลุ่ม และคณะผู้บริหารของราโดที่ประเทศไทย ร่วมสร้างสีสัน
ทั้งยังต่อเนื่องด้วยการร่วมเป็นสักขีพยานในงานเปิดตัวนาฬิกา True Square Open Heart x Ji Chang-wook ณ เซ็นทรัลเวิล์ด ซึ่งราโดร่วมกันออกแบบกับซุปตาร์แดนโสม โดย มร.อาเดรียน บอสชาร์ดและจีชางอุค กล่าวแนะนำดีไซน์ที่มีระดับด้วยตนเอง และสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณความเป็นศิลปินของนักแสดงท่านนี้ และนวัตกรรมไฮเทคเซรามิกอันเป็นเอกลักษณ์ของราโด
นอกจากนี้ ยังมีนักแสดงสาวชาวไทยชื่อดัง มิ้นท์-รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร ร่วมงาน รวมถึงเหล่าเซเลบริตีแฟนคลับแบรนด์ร่วมงานคับคั่ง อาทิ อภินรา ศรีกาญจนา, ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ปรีดากร เมธเกรียงชัย, ศิลป์ศุภา อภิรักษ์ทานนท์ และอีกมากมาย