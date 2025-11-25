xs
“จีชางอุค” ซุปตาร์เกาหลี ฉลองสองหมุดหมายสำคัญในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จีชางอุค และมร.อาเดรียน บอสชาร์ด
ราโด (Rado) ฉลองการเปิดร้านบูติกของแบรนด์แห่งแรกที่กรุงเทพฯ ที่ห้างเซ็นทรัล พาร์ค โดยมี จีชางอุค (Ji Chang-wook) ซูเปอร์สตาร์ชาวเกาหลีและแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของราโด ร่วมเฉลิมฉลอง โดยมี มร.อาเดรียน บอสชาร์ด (Adrian Bosshard) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Rado เป็นประธานในพิธีนี้ พร้อมลูกค้าวีไอพีหลากหลายกลุ่ม และคณะผู้บริหารของราโดที่ประเทศไทย ร่วมสร้างสีสัน

จีชางอุค
ทั้งยังต่อเนื่องด้วยการร่วมเป็นสักขีพยานในงานเปิดตัวนาฬิกา True Square Open Heart x Ji Chang-wook ณ เซ็นทรัลเวิล์ด ซึ่งราโดร่วมกันออกแบบกับซุปตาร์แดนโสม โดย มร.อาเดรียน บอสชาร์ดและจีชางอุค กล่าวแนะนำดีไซน์ที่มีระดับด้วยตนเอง และสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณความเป็นศิลปินของนักแสดงท่านนี้ และนวัตกรรมไฮเทคเซรามิกอันเป็นเอกลักษณ์ของราโด

นอกจากนี้ ยังมีนักแสดงสาวชาวไทยชื่อดัง มิ้นท์-รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร ร่วมงาน รวมถึงเหล่าเซเลบริตีแฟนคลับแบรนด์ร่วมงานคับคั่ง อาทิ อภินรา ศรีกาญจนา, ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ปรีดากร เมธเกรียงชัย, ศิลป์ศุภา อภิรักษ์ทานนท์ และอีกมากมาย

รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร

ปรีดากร เมธเกรียงชัย

รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร, มร.อาเดรียน บอสชาร์ด และ ธีรเนตร ภัทรวุฒิพงศ์

อภินรา ศรีกาญจนา



จีชางอุค และมร.อาเดรียน บอสชาร์ด
จีชางอุค
รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร
ปรีดากร เมธเกรียงชัย
รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร, มร.อาเดรียน บอสชาร์ด และ ธีรเนตร ภัทรวุฒิพงศ์
+2
