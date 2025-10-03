Disney+ Hotstar รีแบรนด์สู่ Disney+ ดึง “Hulu” เสริมทัพคอนเทนต์ เริ่ม 9 ต.ค.

Disney+ Hotstar ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เตรียมรีแบรนด์เป็น Disney+ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป พร้อมยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงด้วยการผนึกกำลังกับ Hulu แพลตฟอร์มคอนเทนต์บันเทิงชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา เข้ามาเป็นศูนย์กลางคอนเทนต์ความบันเทิงทั่วไประดับโลก (Global General Entertainment) แทนที่แบรนด์ Star เดิม
นายวินีต ปุริ (Vineet Puri) รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คอมปานี ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า Disney+ เป็นที่รู้จักในฐานะแพลตฟอร์มที่มีคลังคอนเทนต์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในประเทศไทย และเมื่อ Hulu เข้ามาเป็นแบรนด์แหล่งรวมคอนเทนต์บันเทิงทั่วไประดับโลกใหม่ล่าสุดบน Disney+ เราจะยังคงมอบเรื่องราวที่ทรงพลังและแตกต่างให้กับครอบครัว เพื่อน และแฟน ๆ อย่างต่อเนื่อง
"การผนึกกำลังกับ Hulu ในครั้งนี้ ตอกย้ำตำแหน่งของ Disney+ ในฐานะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ครบจบในที่เดียวสำหรับทุกคนในครอบครัว พร้อมมอบประสบการณ์การรับชมคอนเทนต์คุณภาพระดับโลกที่ไร้ขีดจำกัด"
สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้สมาชิก Disney+ ได้สัมผัสกับคลังคอนเทนต์หลากหลายกว่าเดิม โดยยังคงสามารถรับชมภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องโปรดจากจักรวาลของ Disney, Pixar, Marvel, Star Wars และ National Geographic ได้อย่างครบถ้วนเช่นเคย แต่จะเพิ่มเติมด้วยคอนเทนต์ออริจินัลการันตีรางวัลและซีรีส์ยอดนิยมจาก Hulu ซึ่งเป็นที่รู้จักจากโลโก้สีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์
คอนเทนต์ใหม่จาก Hulu ที่น่าจับตามอง
แฟนๆ ชาวไทยจะได้พบกับซีรีส์ออริจินัลคุณภาพจาก Hulu ทั้งจากฝั่งอเมริกา เกาหลี และญี่ปุ่น ที่เตรียมสตรีมบน Disney+ เร็วๆ นี้ ไม่ว่าจะเป็น
All’s Fair ซีรีส์ดราม่ากฎหมายสุดเข้มข้นจากผู้สร้าง Ryan Murphy นำแสดงโดย Kim Kardashian, Naomi Watts และ Glenn Close บอกเล่าเรื่องราวของสำนักงานทนายความหญิงล้วนที่ต้องรับมือกับคดีหย่าร้างเดิมพันสูงและความลับสุดอื้อฉาว
Would You Marry Me? ซีรีส์รอมคอมเกาหลีสุดอบอุ่น นำโดยคู่พระนางแถวหน้า ชเวอูชิก (Choi Woo-shik) และ จองโซมิน (Jung So-min) กับภารกิจแกล้งเป็นคู่รักเพื่อชิงรางวัลทาวน์เฮาส์สุดหรู
The Manipulated ซีรีส์ทริลเลอร์แอ็กชันจากเกาหลี นำแสดงโดย จีชางอุค (Ji Chang-wook) และ โดคยองซู (Doh Kyung-soo) เรื่องราวการต่อสู้เพื่อล้างมลทินของชายหนุ่มที่ชีวิตพลิกผันหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร
WANDANCE อนิเมะญี่ปุ่นสไตล์ใหม่ที่เล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มมัธยมผู้ค้นพบแรงบันดาลใจและก้าวข้ามความกลัวผ่านโลกของการเต้น
นอกจากนี้ ไลน์อัปใหม่ยังเสริมทัพด้วยซีรีส์ระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม เช่น Grey’s Anatomy, Modern Family, Shōgun, High Potential และคอนเทนต์ยอดฮิตจากฝั่งเอเชียอย่าง Tempest, Nine Puzzles, The Judge from Hell, A Shop for Killers, Moving และ Gannibal