คนดังกับเครื่องประดับ En Equilibre ตำนานบทใหม่คาร์เทียร์

คาร์เทียร์เผยโฉมคอลเลกชัน “ออง เอกิลิบร์” (EN EQUILIBRE) ในงานกาล่าดินเนอร์สุดหรู ณ ZGC International Innovation Centre กรุงปักกิ่ง พร้อมเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ อาทิ กง ลี่, จาง เจิ้น, ซ่ง เจีย, หลี่ เซียน, ไป๋ จิงถิง และ จาง จิ้งอี๋ พร้อมแขกคนสำคัญ กัว จิงจิง แชมป์ดำน้ำระดับโลก และ จู จู นักแสดงชื่อดัง ที่มาร่วมชื่นชมเสน่ห์อันโดดเด่นของเครื่องประดับชั้นสูงนี้
บรรดานางแบบและนายแบบระดับโลก อาทิ หวัง เหวินฉิน, เพ่ย เป้ย, จ้าว เหล่ย และ จิน ต้าชวน ต่างมาร่วมถ่ายทอดความงดงามของชิ้นงานเครื่องประดับชั้นสูง ที่ผสานความหรูหราของสุนทรียศาสตร์ในแบบคาร์เทียร์ได้อย่างลงตัว พร้อมการแสดงสุดประทับใจจาก น่า อิง นักร้องชื่อดัง