คนดังกับเครื่องประดับ En Equilibre ตำนานบทใหม่คาร์เทียร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คาร์เทียร์เผยโฉมคอลเลกชัน “ออง เอกิลิบร์” (EN EQUILIBRE) ในงานกาล่าดินเนอร์สุดหรู ณ ZGC International Innovation Centre กรุงปักกิ่ง พร้อมเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ อาทิ กง ลี่, จาง เจิ้น, ซ่ง เจีย, หลี่ เซียน, ไป๋ จิงถิง และ จาง จิ้งอี๋ พร้อมแขกคนสำคัญ กัว จิงจิง แชมป์ดำน้ำระดับโลก และ จู จู นักแสดงชื่อดัง ที่มาร่วมชื่นชมเสน่ห์อันโดดเด่นของเครื่องประดับชั้นสูงนี้

บรรดานางแบบและนายแบบระดับโลก อาทิ หวัง เหวินฉิน, เพ่ย เป้ย, จ้าว เหล่ย และ จิน ต้าชวน ต่างมาร่วมถ่ายทอดความงดงามของชิ้นงานเครื่องประดับชั้นสูง ที่ผสานความหรูหราของสุนทรียศาสตร์ในแบบคาร์เทียร์ได้อย่างลงตัว พร้อมการแสดงสุดประทับใจจาก น่า อิง นักร้องชื่อดัง

กง ลี่ กับสร้อยคอและแหวน NAJAATRA



จาง เจิ้น ติดเข็มกลัด Tigre และนาฬิกา Pasha de Cartier skeleton

ซ่ง เจีย กับเครื่องประดับ TUTTI TA PROHM



หลี่ เซี่ยน กับเข็มกลัด NAKURU และนาฬิกา Santos



ไป๋ จิงถิง ติดเข็มกลัด Cartier Tradition และนาฬิกา Masse Myst?rieuse

จาง จิ้งอี๋ กับสร้อยคอ PANTH?RE DENTEL?E และนาฬิกา PANTH?RE

กัว จิงจิง กับสร้อยคอและต่างหู SEAFOAM GREEN CHAMANE



จู จู กับเครื่องประดับ AONANI



