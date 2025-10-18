นับถอยหลังสู่ปีใหม่กับแลนด์มาร์คสุดฮิตแห่งปี จับจองพร้อมเช็คอินก่อนใคร ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้คุณได้เช็คอินวันเคาท์ดาวน์ใจกลางกรุงฯก่อนใคร ร่วมนับถอยหลังสู่ปีใหม่กับแลนด์มาร์คสุดฮิตที่ทุกคนอยากจับจองเพื่อร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษของคุณและคนรู้ใจ ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ค่ำคืนพิเศษวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้ เราพร้อมเนรมิตความสนุกสุดมันส์ พร้อมอาหารสุดหรู เครื่องดื่มสุดคูล และวิวสุดว้าวใจกลางกรุง 360 องศา
สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 นี้ พบกับโปรสุดพิเศษจากห้องอาหารและบาร์ของโรงแรมฯ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24, ที แอนด์ ทิปเปิ้ล ชั้น 23, Private Jacuzzi ชั้น 26 และ พูลบาร์ ชั้น 26 รับส่วนลด 15% หรือ รับส่วนลด 10% สำหรับห้องอาหารอูโนมาส ชั้น 54, ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55, เรดสกายบาร์ ชั้น 56, โคโค่ เอ็กซ์โอ ชั้น 57 และ ครู แชมเปญบาร์ ชั้น 59
ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 รับส่วนลด 15% – จัดเต็มอิ่มเอมมื้อค่ำในวันเคาท์ดาวน์แบบครบจบในที่เดียว ทั้งอิตาเลียน - ไทย - อาหารจากทั่วทุกมุมโลก ในราคา 2,999 บาท++ต่อท่าน ฟรีโฟลว์ดราฟเบียร์, สปิริต, ไวน์, ค็อกเทล, ซอฟท์ดริ้งค์และน้ำดื่ม และสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ราคา 999 บาท++ ต่อท่าน รวมเครื่องดื่มไม่อั้นตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.30 น. สามารถขึ้นชมวิวและพลุที่โลตัส การ์เด้น จ่ายเพิ่ม 750 บาทสุทธิ ต่อท่าน พร้อมรับเครื่องดื่ม 1 แก้ว
ที แอนด์ ทิปเปิ้ล ชั้น 23 รับส่วนลด 15% – ก้าวเข้าสู่ค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพลิดเพลินไปกับการดื่มด่ำกับเครื่องดื่มแบบไม่อั้น พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารว่างที่คัดสรรมาเพื่อคุณ เฉลิมฉลองในสไตล์เหนือระดับ และดื่มด่ำกับประสบการณ์สุดหรูที่แท้จริงในราคา 3,499 บาท++ ต่อท่าน
พูลบาร์ ชั้น 26 รับส่วนลด 15% – เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มแบบไม่จำกัดในราคาเพียง 3,499 บาท++ ต่อท่าน พร้อมที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และความบันเทิงจากดีเจ และชมพลุเคาท์ดาวน์
ห้องอาหารอูโนมาส ชั้น 54 รับส่วนลด 10% – จัดเต็มในสไตล์สเปนกับ สแปนิช เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ แกรนด์ซีฟู้ดออนไอซ์, มุมทาปาส, จากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเนื้อเกรดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ อีกทั้งอาหารจานหลักสั่งได้ไม่อั้น ตั้งแต่เวลา 19.00 – 01.00 น. ในราคาเพียง 9,999 บาท++ต่อท่าน พร้อมฟรีโฟล์วแชมเปญและเครื่องดื่มสุดพรีเมียม
ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55 รับส่วนลด 10% – เฉลิมฉลองค่ำคืนปีใหม่ด้วยมื้ออาหารค่ำสุดโรแมนติกกับ กาล่าดินเนอร์ 8 คอร์ส พร้อมวิวมหานคร 360 องศา โดยเชฟลูก้า รุสโซ่ หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหารเรดสกาย ผู้รังสรรค์เมนูในค่ำคืนแห่งความสุข ในราคาเพียง 17,555 บาท++ต่อท่าน ตั้งแต่เวลา 19.00 – 02.00 น. พิเศษท่านที่สำรองที่นั่งเป็นคู่ รับแชมเปญ ฟรี 1 ขวด
ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55 รับส่วนลด 10% – Indoor Festive Set Menu ราคา 8,555 บาท++ ตั้งแต่เวลา 19:00 - 02:00 น. พิเศษ! เข้า Red Sky Bar ฟรี ตั้งแต่เวลา 23:30 น. เป็นต้นไป เพื่อชมพลุสุดตระการตา
เรดสกายบาร์ ชั้น 56 รับส่วนลด 10% – เคาท์ดาวน์ปาร์ตี้ สนุกสุดมันส์ไปกับดนตรีสดและดีเจ ออกสเต็ปเท้าไฟ พร้อมร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีกับวินาทีสุดท้ายของปี 2568 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 02.00 น. ในราคาเพียง 3,900 บาทถ้วนต่อท่าน พร้อมรับแชมเปญ 1 แก้ว
โคโค่ เอ็กซ์โอ ชั้น 57 รับส่วนลด 10% – เพลิดเพลินกับเหล่าบรรดาช็อกโกแลต พาคุณร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีพร้อมสัมผัสความเพลิดเพลินในเสียงเพลงจากดีเจมืออาชีพ และดื่มด่ำฟรีโฟล์ว,ค็อกเทล, คอนยัค, สปิริต, ไวน์และเบียร์ ในราคา 8,599 บาท++ต่อท่าน ที่นั่งไม่ติดหน้าต่าง และราคา 9,599 บาท++ต่อท่าน ที่นั่งริมหน้าต่าง และ
แพ็กเกจ VIP ที่นั่งพิเศษ ราคา 77,000 บาท++ (สูงสุด 6 ท่าน) และราคา 99,000 บาท++ (สูงสุด 8 ท่าน) ตั้งแต่เวลา 21.00 น. – 02.00 น.
ครูแชมเปญบาร์ ชั้น 59 รับส่วนลด 10% – ร่วมนับถอยหลังเคาท์ดาวน์สู่ทศวรรษใหม่ พร้อมสนุกสุดเหวี่ยง แดนซ์กระจายตลอดทั้งคืนไปกับดีเจมืออาชีพ พร้อมชมวิวมหานครแบบ 360 องศา ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 02.00 น. ราคาเพียง 12,955 บาท++ ต่อท่าน เสิร์ฟไม่จำกัดกับแชมเปญ, ค็อกเทล, สปิรติ และไวน์ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. – 02.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline