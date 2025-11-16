"แดน เหตระกูล" โพสต์ภาพคู่คุณแม่ ระลึกถึงความรักของท่าน

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "ปรียาพร เหตระกูล" คุณแม่สุดที่รักของ ดอม และ แดน เหตระกูล
การนี้ แดน เหตระกูล เลยขอนำภาพคู่กับคุณแม่ในโอกาสต่างๆ มาโพสต์เพื่อระลึกท่าน ในยามที่มีชีวิตอยู่ พร้อมเพลงโปรดของท่าน
พิธีบำเพ็ญกุศล จะจัดขึ้น ณ ศาลาเจ้าจอม วัดธาตุทอง
วันจันทร์ที่ 17 พ.ย. 68 รดน้ำศพ เวลา 16.00 น. พิธีสวดอภิธรรมเวลา 18.00 น.
วันที่ 18-22 พ.ย. 68 สวดพระอภิธรรมเวลา 18.30 น.
วันที่ 23 พ.ย. 68 เวลา 18.00 น. จัดพิธีฌาปนกิจ
เซเลบออนไลน์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
