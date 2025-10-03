ส่องครอบครัวเซเลบสุดอบอุ่น พ่อแม่รักเขย-สะใภ้ราวลูกในไส้

การมีชีวิตแต่งงาน ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนรักกันสองคน ก็จะประสบความสำเร็จได้ เพราะในองค์ประกอบหลังแต่งงานเป็นครอบครัว มีตัวแปรอีกมากมาย ซึ่งส่วนสำคัญในนั้นคือ สมาชิกครอบครัวของอีกฝ่าย เปิดใจต้อนรับหรือเอ็นดูเหล่าลูกเขย-ลูกสะใภ้กันขนาดไหน มีหลายคู่ต้องเลิกกันเพราะทางบ้านเป็นปัญหาก็เยอะ ดังนั้น จึงมีคำกล่าวที่ว่า ชีวิตแต่งงานอะไรก็ไม่โชคดีเท่ามีพ่อปู่แม่ย่า-พ่อตาแม่ยายดี จะทำให้ชีวิตคู่หมดปัญหาไปเยอะ และสามารถสร้างครอบครัวกันได้แบบอบอุ่นสมบูรณ์ เหมือนอย่างบ้านเซเลบริตีเหล่านี้
บ้านแรกต้องยกให้กับคู่รักตัวอย่าง “มัดมุก-แพรดาว พานิชสมัย และแดน เหตระกูล” ที่มีทายาทตัวน้อยเป็นลูกชายวัยน่ารัก 2 คน คือ น้องไทคูณ และ น้องไทภูม ซึ่งพ่อแม่ลูกทั้ง 4 นี้ ผูกพันใกล้ชิดกับบ้านฝ่ายคุณแม่แบบสไตล์ครอบครัวคนไทย ที่เป็นครอบครัวใหญ่ พร้อมหน้าพร้อมตากันหลายเจนเนอเรชัน เราจึงได้เห็นภาพ พลเอกไพโรจน์ และเกล็ดดาว พานิชสมัย รวมทีมไปไหนมาไหนกันยกครัวแบบเหมารวมอยู่ตลอด รวมไปถึงพี่สาวคนเก่ง อย่าง มัดหมี่-พิมดาว ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสังสรรค์มื้ออาหาร การพบปะทุกวันสำคัญ รวมไปถึงมีทริปไปต่างประเทศ ก็พากันยกโขยงเป็นกลุ่มใหญ่อย่างสนุกสนาน
ส่วนคู่นี้แม้ยังไม่ได้แต่งงานกัน แต่ความสัมพันธ์ก็รักใคร่กลมเกลียวประหนึ่งคู่ชีวิต อย่าง “เพ็บ-นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” และ “ภัทร์-ธภัทร เวโรจน์ฤดี” ที่จับมือกันทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกเจ้าดัง ที่ได้สูตรของทางตระกูลน้องเพ็บ แล้วภัทร์มาต่อยอดเป็นแบรนด์ เอมิลี่ส์ ที่ขายดิบขายดี เรียกได้ว่างานก็รุ่ง ความสัมพันธ์ก็รุ่ง โดยเฉพาะ จะเห็นคุณแม่แอน-พิณทิพา เทวกุล คุณแม่คนสวย และ แพร วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ให้การต้อนรับเพื่อนคนสนิทของสาวเพ็บเป็นอย่างดี ทั้งภาพ คลิป ในโซเชีบยลมีเดีย ที่คุณแม่ให้ความรัก ความใกล้ชิด ดูแลเอาใจใส่ประหนึ่งเป็นลูกอีกคน จนโดนแซวอยู่บ่อยๆ ว่าใครเป็นลูกตัวจริงกันแน่
มาถึงสะใภ้คนงาม ที่เพียบพร้อม แถมรับหน้าที่เป็นคุณผู้หญิงของบ้านได้อย่างดี สำหรับ “ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” ภริยาคนสวยของ “กรณ์ ณรงค์เดช” ที่ดูแลสามีและลูกทั้ง 2 อีกทั้งพ่อสามี-ดร. เกษม ณรงค์เดช พร้อมทำงานของตัวเองได้แบบไม่ขาดตกบกพร่อง สะใภ้หญิงเก่งคนนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวณรงค์เดชอย่างแท้จริง แถมยังช่วยเลี้ยงดูหลานแฝด อย่าง น้องภัทร ณภัทร และ น้องพิมพ์ พิมพ์พิศา ลูกของ กฤษณ์ ณรงค์เดช พี่ชายคนโตของครอบครัวอย่างใกล้ชิด จนแทบจะเป็นลูกแท้ๆ ไปด้วยแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายครอบครัว โดยเฉพาะ ครอบครัวที่ดองกันระหว่างฝ่ายชายไฮโซกับแฟนสาวนักแสดง ที่แต่ก่อนมักจะมีความเชื่อว่า ครอบครัวฝ่ายชายมักรังเกียจ และไม่ต้อนรับสะใภ้ที่มีอาชีพเต้นกินรำกิน แต่อย่างบ้านของ เป๊ก-สัณชัย เองตระกูล ที่ขึ้นชื่อว่ารักสะใภ้ใจกว้าง “ธัญญ่า ธัญญาเรศ” ถึงขนาดที่เวลาทั้งคู่ทะเลาะกัน ก็ดูเหมือนว่าจะเข้าข้างลูกสะใภ้อย่างออกนอกหน้า หรืออย่าง บ้านรังษีสิงห์พิพัฒน์ ที่คุณแม่อุไรวรรณ หาญอุดมสุข ต้อนรับสะใภ้นางเอก “ชมพู่ อารยา” อย่างเต็มใจ ตั้งแต่สมัยยังไม่แต่งงานกัน ก็มีนัดสังสรรค์กับแฟนลูกแบบลูกชายไม่ได้รับเชิญมาแล้ว