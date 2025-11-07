ส่องหุ่นเฟิร์มคู่หมั้นผู้นำเนเธอร์แลนด์ ว่าที่บุรุษหมายเลขหนึ่ง

เป็นข่าวฮือฮาเมื่อ “ร็อบ เจ็ตเท็น” ได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเนเธอร์แลนด์ เพราะนักการเมืองหนุ่มวัย 38 ปี หัวหน้าพรรคเสรีนิยม D66 ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุด ที่ได้ขึ้นนั่งตำแหน่ง แต่เขายังประกาศตัวเป็นเกย์อย่างเปิดเผย จึงกลายเป็นนายกฯ ที่เป็น LGBTQIA+ คนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ
ไม่เพียงเท่านั้น เขายังนับเป็นผู้นำแห่งยุคสมัยใหม่ ด้วยภาพลักษณ์ความหนุ่มแน่น เปิดกว้าง เพศทางเลือก แถมยังมาพร้อมกับหนุ่มข้างกาย อย่าง “นิโคลาส คีแนน” คู่หมั้นหนุ่มนักกีฬาที่หล่อล่ำไม่แพ้กัน จนทั้งคู่กลายเป็นตัวแทน คู่รัก LGBTQIA+ ยุคใหม่ ที่ทั้งภาพลักษณ์ดี โปรไฟล์ดี หน้าที่การงานดีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
วันนี้เราจะพาคุณไปส่องหุ่นล่ำแบบหนุ่มนักกีฬาของ นิโคลาส นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติอาร์เจนติน่าวัย 28 ปี ที่ผ่านการแข่งขันระดับโอลิมปิก และมีฝีมือไม่ธรรมดา แม้นิโคลาสจะเกิดที่เมืองหลวงของอาร์เจนติน่า แต่ก็ย้ายมายุโรปตั้งแต่สมัยเด็ก และได้เล่นฮอกกี้ให้กับลีกในยุโรป ซึ่งทำให้ได้พบกับร็อบเนื่องจากอาศัยอยู่ในละแวกใกล้กันในกรุงเฮก ทั้งคู่ประกาศคบหากันตั้งแต่ปี 2566 ก่อนที่จะตัดสินใจหมั้นกันเมื่อปีที่แล้ว ในยามที่นิโคลาสกำลังเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในกรุงปารีสอันสุดแสนโรแมนติก
มีข่าวว่าทั้งคู่แพลนจะแต่งงานกันในปีหน้า และเมื่อนั้นนิโคลาสจะกลายเป็นสุภาพบุรุษหมายเลขหนึ่ง หรือ First Gentleman อย่างเต็มตัว