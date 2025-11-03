เชื้อพระวงศ์ทั่วโลกท่องเที่ยวอียิปต์ หลังเปิดพิพิธภัณฑ์สุดยิ่งใหญ่

หลังงานเปิดตัว “พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์”(Grand Egyptian Museum – GEM) อย่างเป็นทางการเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ กรุงไคโร มีแขกรับเชิญเป็นคนดังทั่วโลก ทั้งเหล่าผู้นำ และแขกกิตติมศักด์เหล่าเชื้อพระวงศ์จากราชวงศ์ทั่วโลก รวมถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เวลาสร้างนานกว่า 20 ปี ด้วยงบประมาณที่สูงถึงระดับหมื่นล้านบาท ทั้งด้วยสถานที่กว้างใหญ่ไพศาล ระบบความปลอดภัย ที่ต้องจัดเต็มให้เหมาะกับการเป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณล้ำค่า ไม่ใช่เพียงแค่ของแผ่นดินอียิปต์ แต่เรียกได้ว่าเป็นสมบัติของโลก ร่องรอยอารยธรรมโบราณ ที่เคยรุ่งเรืองเมื่อหลายพันปีก่อน ได้เก็บรวบรวมไว้ที่นี่มากกว่า 1 แสนชิ้น
เมื่อเสร็จสิ้นงานพิธีการ เหล่าเชื้อพระวงศ์ทั้งหลาย ก็ไม่ปล่อยโอกาสให้เสียเปล่า ในเมื่อเดินทางมาเยือนแหล่งอารยธรรมของโลกที่สำคัญ อย่าง อียิปต์ทั้งที ก็ใช้การเสด็จเยือนครั้งนี้ ออกท่องเที่ยวต่อ อย่าง กษัตริย์ฟิลิปเปแห่งเบลเยี่ยม ก็ไปชมแหล่งขุดค้นพีรามิด โดยได้ไกด์ทัวร์คนดัง อย่าง ดร. ซาฮี ฮาวาซส์ นำเที่ยว ส่วน พระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์ก ก็ไปชมมหาพีรามิดแห่งกีซ่าและมหาสฟิงซ์ผู้โด่งดัง แถมยังได้เข้าพูดคุยหารือกับประธานาธบดีของอียิปต์แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ส่วน สมเด็จพระราชินีราเนียแห่งจอร์แดน ก็พาลูกสาว เจ้าหญิงซัลมา เดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อย่างใกล้ชิด