“น้องคีรินทร์” ลูกชาย “โตโต้” มาแล้ว!

ช่วงนี้อากาศดี อะไรๆ ก็ดูจะชื่นบานไปหมด โดยเฉพาะ “หนุ่มโตโต้-อภิชาต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ที่ล่าสุด ภรรยาเพิ่งคลอดลูกลืมตาดูโลกสดๆ ร้อนๆ จนเจ้าตัวตื่นเต้นและดูเห่อกับลูกชายคนแรกไม่น้อย พร้อมกับโพสต์ข้อความว่า ...Welcome to this world Baby Kirin ผมชื่อ เด็กชายคีรินทร์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เกิดวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 น้ำหนัก 3.03 กิโลกรัม ผมสูง 48 เซ็นติเมตร
....พ่อกับแม่เป็นมือใหม่ ใจเย็นกับพ่อแม่หน่อยนะ เรามาเรียนรู้กันและกันทีละนิดนะครับ พ่อกับแม่อาจจะมีผิดพลาดบ้าง แต่อยากให้รู้ว่าจะทำทุกอย่างให้ดีกับหนูที่สุด
ยังไง Celeb Online ขอแสดงความยินดีหนุ่มโตโต้ และคุณย่าคนสวย “น้าเต๋-อัญชลิกา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ด้วยนะคะ ที่ได้หลานชายคนแรกของครอบครัว
Cr.Toto_snidvongs